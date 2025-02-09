Як травмувався лаборант ЛНУ Більченко: військові розповіли, що сталося

На узбіччі траси у Житомирській області зі значними травмами знайшли лаборанта кафедри ядерної фізики ЛНУ імені Івана Франка Степана Більченка. Військові підтвердили, що він пройшов ВЛК та був направлений до військової частини.

За данними пресофіцерів, під час транспортування Більченко вистрибнув з авто, тобто пішов у СЗЧ, чим і були обумовлені його травми. Про це пише 24 Канал з посиланням на Львівський ОТЦК та УП.

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Яка позиція ТЦК та навчального центру щодо каліцтва Більченка

Так, у Львівському обласному ТЦК та СП повідомляють, що Більченка, який не оновлював військово-облікові дані, доставили до ТЦК, де він пройшов ВЛК та був визнаний придатним до служби. За словами пресслужби, жодних документів, які давали б йому право на відстрочку, чоловік не надав.

Зазначається, що 5 лютого 2025 року Більченко був призваний на військову службу Личаківсько-Залізничним РТЦК та СП міста Львова. 6 лютого солдат Більченко Степан Борисович був доставлений до військової частини А2900 для проходження базової загально-військової підготовки.

У коментарі журналістам речниця 199-го навчального центру ДШВ Анна Гаврилюк підтвердила, що Степана Більченка направили до їхнього центру, проте під час перевезення його до іншого пункту призначення той вистрибнув з авто – тобто пішов у СЗЧ.

Пізніше Військова служба правопорядку отримала повідомлення, що чоловік перебуває в лікарні.

На уточнююче запитання, чи вказував фігурант, що не може воювати у зв’язку з релігійними переконаннями речниця розповіла, що з Більченко говорили про це і шукали йому альтернативу проходження військової служби, зокрема – працювати з комп’ютерною технікою, оскільки чоловік заявив, що є IT-фахівцем.

"На жаль, в той час, коли в країні йде важка боротьба, і військові на передовій чекають підсилення деякі люди погоджуються наражати своє життя на небезпеку, але відмовляються виконувати свій обов’язок перед державою", – додала пресофіцерка.

До слова, таку ж версію повідомили і в поліції. Правоохоронці кажуть, що Більченко перебував у кузові автомобіля, а під часу руху авто вистрибнув з нього.