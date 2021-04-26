Викладач спалив свій диплом на знак протесту проти дипломованого Киви

Викладач з УКУ Олександр Ябчанка у понеділок, 26 квітня, спалив свій диплом кандидата медичних наук. Такий вчинок став реакцією на те, що одіозний політик Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію.

Ябчанка розповів, що науковий ступінь кандидата медичних наук йому присудили 3 квітня 2014 року. А через 7 років кандидатом наук став Кива.

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Сьогодні (26 квітня – 24 канал) Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію. Комісія з 13 членів одноголосно проголосувала "За". Зважаючи на це, мені надалі соромно називатись кандидатом наук. Це звання остаточно дискредитовано,

– розповів Ябчанка.

Свій вчинок викладач прокоментував словами "прошу вважати це офіційною заявою з вимогою позбавити мене наукового ступеня кандидата медичних наук".

Ябчанка закликав "інших кандидатів та докторів наук вчинити аналогічно і не йти на компроміси із совістю".

"Лише так у нас може з'явитись шанс на науку, за яку нам не буде соромно перед нашими нащадками", –зауважив викладач.

Захист Киви: головне

Ілля Кива 26 квітня став кандидатом наук. Присвоєння звання одіозному політику одноголосно підтримали 13 членів Наукової ради.

Назва дисертації – "Механізм впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС і України)".

Під час захисту Кива уникнув відповіді на запитання по власній дисертації та пообіцяв надати відповідь у наступній науковій роботі.

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