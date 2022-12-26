Чи можливо виключити Росію з Радбезу ООН: експерт назвав ключові проблеми

Союзники України по "Рамштайну" й Організації Об’єднаних Націй повинні залучитися підтримкою більшості країн-членів ООН щодо виключення Росії з організації. На сьогоднішній день в ООН членами є 193 країни.

Про це в ефірі 24 каналу повідомив голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк. Для отримання 50% + 1 голос, за словами Романюва, потрібні голоси майже 100 країн, які потенційно готові підтримати резолюцію ООН про призупинення або виключення Росії з Ради безпеки організації.

До теми Україна ініціює процес виключення Росії з ООН, – МЗС.

Місце Росії в ООН є незаконним

Є питання – яким шляхом виключати Росію з ООН і Радбезу, тому що статут організації не передбачає процедуру виключення будь-якої країни з лав ООН, а тим більше з Ради безпеки ООН, в якій Росія є постійним представником, успадкувавши усі повноваження у СРСР,

– пояснив Юрій Романюк.

За словами голови "Україна в НАТО", Росія стала правонаступницею СРСР в ООН після листа Бориса Єльцина до секретаріату організації. Єльцин тоді був не керівником Росії, а РСФСР.

"РСФСР і Росія – це два різні суб’єкти міжнародного права. Тому позиція українського МЗС полягає в тому, що лист, адресований Єльциним в ООН нічого не значить і на підставі цього листа секретаріат організації не мав юридичного права приймати і визнавати повноваження Росію успадкувати права СРСР", — розповів Юрій Романюк.

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Статут ООН не передбачає процедуру виключення

Ще однією юридично-правовою колізією, на думку голови громадської організації, є те, що в статуті ООН не передбачена процедура виключення країн з організації або Радбезу.

"Потрібно залучитися підтримкою близько 100 країн, які готові проголосувати за резолюцію, погоджену між усіма країнами, яку внесуть юристи. Потрібно, щоб представники всіх країн погодилися з юридично-правовою аргументацією", – вважає голова "Україна в НАТО".

На думку Юрія Романюка, виникає відразу кілька питань з приводу виключення Росії з ООН: призупинити тільки повноваження в радбезі ООН? Чи реформувати статут ООН щодо винесення права вето? Регламентувати, щоб право вето можливо було застосовувати тільки у виключних випадках? Вигнати РФ з ООН взагалі або просто призупинити членство?.

Ці всі компроміси треба знайти ще до того, як виносити резолюцію в сесійну залу Генасамблеї ООН,

– зауважив Романюк.

Рішення Радбезу ООН будуть незаконними

Ще однією проблемою, через яку "буксує" резолюція про виключення Росії, голова "Україна в НАТО" називає той факт, що у випадку визнання нелегітимним перебування країни-терориста в Радбезі ООН, всі рішення цього органа з 1991 року будуть вважатися недійсними.

Щоб пояснити, уявіть, що зараз визнають незаконними створення і діяльність умовного Голопупинського суду в Україні. Тоді виходить, що всі 30 років судді цієї установи виносили рішення людям незаконно. І виходить, що людей протягом 30 років садили в тюрми незаконно,

– пояснив пан Романюк.

Тому, на думку голови громадської організації, Радбез та ООН, їхні секретаріати й юристи наразі працюють над тим, як задовільнити прохання України про визання незаконним перебування РФ в ООН, і щоб при цьому "не наламати юридичних дров".

"Одними емоціями не справитися, щоб переконати глав держав, урядів, МЗС 100 країн з усього світу. І це тільки щоб тільки сформувати більшість. А якщо змінювати статут ООН, то тут виникає питання про 2 / 3 членів, близько 130 країн", – сказав Юрій Романюк.

Прецеденти були

За словами голови "Україна в НАТО", сьогодні на розгляд до Генасамблеї ООН вноситься питання про можливу дискусію щодо виключення РФ зі складу організації, але не з Ради безпеки. Подібних прецедентів не існує.

Юрій Романюк згадав прецидент 1971 року, коли для того, щоб вилучити Китай з-під впливу СРСР і помиритися, політикум США пішов на такий крок, що вони змінили в ООН представництво Китайської республіки (Тайваню) на КНР. До цього КНР не було в ООН, всю китайську націю представляв Тайвань.

Є ще один прецедент. Через політику апартеїду заморозили членство ПАР в ООН на 20 років, поки в країні не були проведені перші демократичні відкриті вибори, в результаті яких переміг Нельсон Манделла. І тоді повноваження ПАР в ООН поновили,

– розповів Романюк.

Підсумовуючи, голова "Україна в НАТО" сказав, що не дивлячись на відсутність регламенту в статуті ООН, прециденти виключення держав з організації існують.

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