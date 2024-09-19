Чи можна Росію виключити з Радбезу ООН: у Держдепі США відповіли

Виключити Росію з Ради безпеки ООН вимагають багато країн ще з початку повномасштабного вторгнення. Однак досягти цього надзвичайно складно.

Про це під час брифінгу заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер. Він також пояснив, які саме складнощі можуть виникнути у процесі виключення Росії з Радбезу ООН, передає 24 Канал.

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Під час пресбрифінгу журналіст запитав про можливість виключення Росії з Ради Безпеки ООН. Речник Державного департаменту Міллер у відповідь зазначив, що заклики до таких дій лунали в різні моменти з моменту початку незаконного вторгнення Росії в Україну.

Якщо ви подивитеся на Статут ООН, це те, чого було б неймовірно важко досягти,

– заявив Міллер.

Він також підкреслив, що наразі Сполучені Штати у контексті України зосереджені на тих речах, які є можливими.

Раніше виключити Росію з Радбезу ООН пропонував президент Фінляндії Александер Стубб. Він наголосив, що будь-який член Радбезу, який веде незаконну війну, "таку як Росія зараз веде в Україні", повинен бути виключений з організації. Також фінський очільник виступив проти права вето для будь-якої країни Радбезу ООН.