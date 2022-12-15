Групи могли змінитися: Львівобленерго повідомило про оновлені графіки відключень

Через обстріли критичної інфраструктури в областях України впровадили графіки вимкнень електроенергії. Проте певна стабілізація ситуації в енергосистемі дозволила львівським енергетикам сформувати графік подачі світла для споживачів.

Як зазначають, електроенергія подаватиметься двічі на добу по чотири години. В інші години доби слід бути готовим до відключень.

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Групи могли змінитись

Львів'ян запевняють, якщо у певний момент ситуація в енергосистемі стає кращою і є можливість подати електроенергію на довший період – енергетики це роблять.

Варто додати, що перелік споживачів у групах оновлений та скоригований, тобто групи могли змінитись. Графік подачі електроенергії, розроблений для трьох груп споживачів, дивіться за посиланням.

Графіки відключень у Львові / Фото Львівобленерго

Вказаний час відключень може збільшуватись на одну годину, зважаючи на необхідність доїзду оперативних бригад до енергооб’єктів для проведення перемикань.

Окрім цього, у час повітряної тривоги працівники компанії не можуть перебувати на енергооб’єктах, адже їх може атакувати ворог. Це теж може збільшити перерву в електропостачанні.

Електроенергія може бути відсутня також з інших причин, зокрема через аварії або ремонтні роботи в електромережах.

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