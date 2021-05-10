Вікно можливостей, – Ткаченко зізнався, чому став міністром

Олександр Ткаченко зізнався, що обійняти посаду міністра культури та інформаційної політики його змусили зовсім не амбіції. У цих змінах політик побачив "вікно можливостей".

За словами Ткаченка, за 10 місяців він переконався у тому, що можливості – надзвичайно великі. Головним завданням політик називає трансформацію культури.

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Це необхідно зробити, щоб "підняти вагу" сфери та створити усі умови, щоб люди могли користуватися набагато якіснішими культурними послугами.

Трансформувати нашу спадщину, щоб люди розуміли, що це не тільки цінність, а що це і про наше майбутнє, щоб вони жили у більш безпечному інформаційному суспільстві, щоб вони більше читали, долучалися до мистецьких практик,

– наголосив Ткаченко.

За словами політика, для цього наразі є усі підстави. Зокрема, змінюють закони та створюють можливості для культурної сфери.

Ткаченко наголосив, що наразі варто працювати з креативними індустріями, які потребують розвитку. Міністр зізнався: увагу на них вже звернули, і наразі триває діалог.

Наступним кроком планують створити спеціальну раду при Кабінеті Міністрів України.

Коментуючи терміни свого перебування на посаді, Ткаченко згадав, що в Україні є приклад – Арсен Аваков.