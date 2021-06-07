Виконання бюджету-2020: Раді рекомендують взяти до відома звіт Кабміну

Верховні Раді рекомендували взяти до відома звіт Кабінету міністрів про виконання державного бюджету на 2020 рік. Таке рішення ухвалив комітет з питань бюджету.

Це рішення комітет з питань бюджету ухвалив на засіданні 2 червня. Саме тоді комітет розглянув звіт Кабміну про виконання закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік". Про це повідомили у інформаційному управлінні Апарату Ради.

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Раді рекомендують взяти до уваги звіт Кабміну

Під час засідання зазначили, що державний бюджет у 2020 році виконано за: доходами в сумі 1.076.027 мільйона гривень; видатками – 1.288.121,3 мільйона гривень; обсягом повернення кредитів – 9.517,2 мільйона гривень; обсягом надання кредитів – 15.033,9 мільйона гривень; з дефіцитом у сумі 217.611 мільйона гривень.

Члени Комітету ухвалили рішення:

рекомендувати Верховній Раді взяти до відома звіт Кабінету Міністрів про виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік";

надати відповідні доручення Кабміну згідно з проєктом постанови №5612.

Комітет з питань бюджету також вирішив направити Кабміну такі доручення у вигляді рекомендації. Мовиться також, що у листі-висновку комітету навели детальну інформацію про виконання закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік".