Виконувати мінські угоди та відвести війська: Штати звернулись до Росії

Сполучені Штати заявили, що вітають заяву ОБСЄ щодо припинення вогню на Донбасі. У США також заявили, що війна на Сході може бути вирішена тільки в "атмосфері деескалації".

Відповідну заяву оприлюднили у Державному департаменті США. Це трапилось 23 грудня.

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У США закликали до деескалації на Сході

Штати привітали заяву ОБСЄ щодо "твердої рішучості" українських урядових сил, а також сил, очолюваних Росією на сході України, перейти до повного дотримання режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року.

Країна сподівається, що саме мирні домовленості "створять дипломатичний простір, необхідний для деескалації регіональної напруженості та забезпечать позитивну атмосферу для подальших обговорень".

Адже у США пояснили, – вважають, що ситуацію на Сході можна розв'язати лише за умови деескалації, зокрема як оголошене домовленості про припинення вогню. У Штатах закликали Росію:

виконувати свої зобов'язання за мінськими угодами щодо відведення сил і зброї від лінії зіткнення на Cході України;

а також відвести сили, які вона зосередила вздовж кордонів України, та припинити агресивну й загрозливу риторику".

Коротко про загрозу зі сторони Росії

Ще наприкінці жовтня американська преса заявила, що Росія стягує війська до кордону з Україною. Це викликало стурбованість у ЄС та США.

Згодом ці дані підтвердила українська розвідка. Там пояснили, що Кремль може напасти у січні – лютому, взявши Україну в "кільце".

У Путіна ж 23 грудня дали велику пресконференцію. Очільник Кремля заявили, що нібито Україну "створив" Володимир Ленін, коли створював Радянський Союз.

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