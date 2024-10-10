Ефективні в будь-яку пору року, – командир сказав, як зміна погоди впливає на роботу БпЛА

Зміна погодних умов впливає на інтенсивність застосування дронів на полі бою. Однак українські військові залишаються ефективними в будь-яку пору року, використовуючи певний тип безпілотників.

Сили оборони використовують коптери, які можуть працювати навіть у морози. Про це 24 Каналу розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко, зауваживши, що українські військові за майже три роки повномасштабного вторгнення навчились якісно використовувати свої засоби.

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Як зміна погоди впливає на роботу БпЛА

Командир батальйону розповів, що через низьку хмарність на туман ні розвідувальні безпілотники українських військових, ні росіян не можуть ефективно працювати та повністю виконувати поставлені бойові завдання в зв'язку з обмеженою видимістю.

Сильні пориви вітру також впливають на можливості застосування безпілотників.

Однак там, де перестає розвідувати крило, там починають активніше працювати дрони мультироторного типу. Саме коптери спроможні виконувати завдання в найскладніших погодних умовах,

– підкреслив Федоренко.

Для прикладу, квадрокоптер Mavic може повертатися з виконання бойового завдання покритим зверху льодом. Тобто їх можна використовувати навіть під час морозів.

Зауважте! Раніше Федоренко також поділився інформацією, що росіяни будуть користуватись несприятливою погодою, але вона грає на руку не лише ворогу. Завдяки цьому Сили оборони можуть посилити деякі моменти.

За словами командира батальйону, українські військові застосовують різні засоби, щоб зменшити вплив вологи та морозу, хоч це все одно впливає на батарейки та можливість часу перебування в повітрі дрона.

Проте за три роки повномасштабного вторгнення ми навчились використовувати свої засоби, які ефективні на полі бою в будь-яку пору року. Буває, по 8 годин підряд дощить, як тільки дощ закінчується, ми підіймаємо коптери, які виконують бойове завдання,

– наголосив Федоренко.