Кім Чен Ин намагається створити армію з найбільшою у світі кількістю ядерної зброї, – ЗМІ

Глава Північної Кореї повідомив про намір створити найпотужнішу армію. Кім Чен Ин планує забезпечити її найбільшим ядерним потенціалом у світі.

Про це розповідають ЗМІ з посиланням на державні медіа країни. Лідер Північної Кореї заявив також, що таким чином планує протистояти "ядерним загрозам США".

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Кінцева мета – "володіння абсолютною силою"

У КНДР погрожують США ядерним ударом. Кім Чен Ин випробував нову міжконтинентальну балістичну ракету Hwasong-17 і сказав, що планує протистояти загрозам США ядерною зброєю.

Нову ракету очільник Північної Кореї скромно назвав "найсильнішою у світі стратегічною зброєю". Крім того, він заявив, що кінцева мета КНДР – "володіння найпотужнішою у світі стратегічною силою, абсолютною силою, безпрецедентною в цьому столітті".

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Як Кім Чен Ин погрожує застосуванням ядерної зброї

Раніше, Кім Чен Ин "рішуче заявив", що тотальна конфронтація "ворогів" призведе до застосування ним ядерної зброї. "Ворожими силами" лідер Північної Кореї вважає США та партнерів.

У резолюції ООН безапеляційно заборонили КНДР запускати балістичні ракети будь-якої дальності. Однак упродовж останніх кількох тижнів КНДР провела цілу низку ракетних випробувань.

Весь світ насторожують такі дії з боку диктатора. Мовляв, не за горами перше ядерне випробування Пхеньяну.

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