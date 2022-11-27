Кім Чен Ин намагається створити армію з найбільшою у світі кількістю ядерної зброї, – ЗМІ
Джерело:Reuters
Глава Північної Кореї повідомив про намір створити найпотужнішу армію. Кім Чен Ин планує забезпечити її найбільшим ядерним потенціалом у світі.
Про це розповідають ЗМІ з посиланням на державні медіа країни. Лідер Північної Кореї заявив також, що таким чином планує протистояти "ядерним загрозам США".
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Кінцева мета – "володіння абсолютною силою"
У КНДР погрожують США ядерним ударом. Кім Чен Ин випробував нову міжконтинентальну балістичну ракету Hwasong-17 і сказав, що планує протистояти загрозам США ядерною зброєю.
Нову ракету очільник Північної Кореї скромно назвав "найсильнішою у світі стратегічною зброєю". Крім того, він заявив, що кінцева мета КНДР – "володіння найпотужнішою у світі стратегічною силою, абсолютною силою, безпрецедентною в цьому столітті".
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Як Кім Чен Ин погрожує застосуванням ядерної зброї
- Раніше, Кім Чен Ин "рішуче заявив", що тотальна конфронтація "ворогів" призведе до застосування ним ядерної зброї. "Ворожими силами" лідер Північної Кореї вважає США та партнерів.
- У резолюції ООН безапеляційно заборонили КНДР запускати балістичні ракети будь-якої дальності. Однак упродовж останніх кількох тижнів КНДР провела цілу низку ракетних випробувань.
- Весь світ насторожують такі дії з боку диктатора. Мовляв, не за горами перше ядерне випробування Пхеньяну.
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