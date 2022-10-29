Захід попередив Росію про наслідки ядерного удару мовою Путіна, – Кулеба

Захід серйозно ставиться до погроз Путіна застосувати ядерну зброю. Тож з абстрактних натяків західний світ почав відповідати диктатору тією мовою, якою він розуміє.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що у відповідь на ядерні погрози Путіна, Захід перейшов від абстрактних попереджень до опису конкретних наслідків.

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Як захід змінив риторику попереджень до Росії

Він пригадав, що ще до початку повномасштабного вторгнення Україна вказувала міжнародним партнерам на те, що їхні попередження Росії є надто абстрактними. Міністр зауважив, що Путін сприймав це лиш як запрошення, тому що диктатор розуміє тільки мову сили".

І коли Росія вкинула дезінформацію про "брудну бомбу", відбулося дуже багато розмов у президента й мене з міжнародними партнерами. І дуже важливо, що партнери казали: ми довели до Російської Федерації, що буде, якщо вони вдадуться до застосування ядерної зброї. І ми зробили це мовою, яку розуміє президент Путін,

– розповів Дмитро Кулеба.

Тож, за словами Кулеби, від абстрактних погроз Захід перейшов до конкретизації наслідків, до яких Росія не може підготуватися, щоб запобігти їхньому впливу. Він розповів, що ця зміна підходу стала важливою в контексті ядерного стримування.

Це свідчить про те, що Захід дуже серйозно сприймає цю загрозу. Водночас Росія продовжує нагнітати, вони розпочали ядерні навчання "Гром", але зараз ситуація принципово інша. У нас нема підстав говорити, що Росія просто зараз готується завдати ядерного удару. Та вони, безумовно, нагнітають цю тему, розкручують певну логіку подій,

– сказав міністр.

Європа хоче наростити ядерний потенціал

США незабаром розмістять нові ядерні бомби у Європі через загрозу Росії. Розміщення модернізованої гравітаційної бомби B61-12 було заплановано на весну 2023 року, але через агресивну політику Кремля її розмістять вже у грудні цього року.

Тим часом Польща хоче отримати ядерну зброю. В офісі Анджея Дуди дуже зацікавлені в розгортанні сил НАТО в Польщі та в участі в програмі Nuclear Sharing, яка є частиною політики ядерного стримування Альянсу.

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