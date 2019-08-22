Викрадена під Києвом жінка розповіла, як їх з матір'ю планували вбити: відео

Юлія Зайкова, яку разом з матір'ю викрали під Києвом, підтвердила, що їх вбиство замовив її вітчим Олександр Головач. Проте, завдяки спецоперації правоохоронців, трагедії вдалося уникнути.

Жінка провела прямий ефір в Instagram та розповіла, як СБУ інсценувала їхнє вбивство. Так, правоохоронці "викрали" жінок ввечері 17 серпня.

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Нас забрали СБУ і прокуратура міста Києва... Вони пояснили всю ситуацію. Є фото, голосові докази про замовне вбивство, яке повинно було відбутися в ніч на 18 серпня. Мене і мою маму замовили вбити в нашому ж будинку, де ми проживаємо. Замовником вбивства став мій вітчим, його дружина, подруга дружини і її чоловік, які і були посередниками,

– розповіла Юлія Зайкова.

Жінка зауважила, що шокована таким вчинком вітчима і не розуміє, чому батьки вплутали її у свої розбірки.

"Найжахливіше, що це твій батько, який тебе виростив. Як би там не відбувалося в моїх батьків, я не вважаю, що я до чогось причетна. Тим більше, у чому винна моя дитина, яка б залишилася круглою сиротою? У неї не було б ні тата, ні мами, ні бабусі", – додала вона.

Юлія відзначила, що пережила величезний стрес через цю ситуацію, і "нікому такого не побажає, це страшно".

Що відомо про "вбивство" матері та доньки під Києвом? Надія Головач з донькою Юлією Зайковою зникли 17 серпня дорогою до Києва з Броварів, де проживали. Неподалік від столиці в лісі знайшли авто Toyota з документами жінок.



У поліції повідомили, що матір з донькою вбили на замовлення колишнього чоловіка Надії Головач – Олександра Головача. Виконавцем злочину нібито був раніше судимий за вбивства чоловік, якому Олександр Головач заплатив 50 тисяч доларів.



Мотиви замовлення вбивства – спільний бізнес екс-подружжя у Броварах: розважальний комплекс із саунами, мотелем, автомийкою та рестораном. Юлія Зайкова, донька Надії від першого шлюбу, є співвласницею цього бізнесу.



21 серпня правоохоронці повідомили, що інсценували вбивство зниклих матері і доньки, щоб викрити та затримати замовників злочину. Так, затримали 4 підозрюваних в організації замовного вбивства.