І це він ще не починав: викрадений з Херсона єнот ледь не відкусив палець Сальдо
Полонений окупантами херсонський єнот мало не відкусив палець колаборанту Володимиру Сальдо. У мережі з'явилося відео інциденту.
На спротив українського єнота Сальдо відповів, що тваринка "служить". Про спробу помсти незламного єнота Толіка, читайте далі.
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"Ледь не прокусив пальця": полонений єнот не витримав присутності Сальдо
Під час зйомки пропагандистського відео, колаборант Сальдо знайомився з полоненим українським єнотом Толіком. Тваринка від такого перформансу була явно не в захваті.
Коли зрадник України спробував погладити Толіка, той не стерпів і вкусив Сальдо за палець. Керівник бойовиків удав, що так і мало бути та похвалив єнота за спротив, мовляв "служить".
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Викрадення херсонського єнота: що відомо
- Коли окупанти тікали з Херсона, вони викрали з місцевого контактного зоопарку єнота Толіка. Це надзвичайно обурило українців.
- Громадяни України колективно почали придумувати, як можна повернути полонену тваринку. У мережі з'явилося багато креативних ідей.
- Зокрема у Мінкульті запропонували обміняти вкраденого в Херсоні єнота на пам'ятники Пушкіну. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко додав, що повернути мають не лише тваринку, але й викрадені у Херсоні картини.
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