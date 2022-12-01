І це він ще не починав: викрадений з Херсона єнот ледь не відкусив палець Сальдо

Полонений окупантами херсонський єнот мало не відкусив палець колаборанту Володимиру Сальдо. У мережі з'явилося відео інциденту.

На спротив українського єнота Сальдо відповів, що тваринка "служить". Про спробу помсти незламного єнота Толіка, читайте далі.

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"Ледь не прокусив пальця": полонений єнот не витримав присутності Сальдо

Під час зйомки пропагандистського відео, колаборант Сальдо знайомився з полоненим українським єнотом Толіком. Тваринка від такого перформансу була явно не в захваті.

Коли зрадник України спробував погладити Толіка, той не стерпів і вкусив Сальдо за палець. Керівник бойовиків удав, що так і мало бути та похвалив єнота за спротив, мовляв "служить".

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Викрадення херсонського єнота: що відомо

Коли окупанти тікали з Херсона, вони викрали з місцевого контактного зоопарку єнота Толіка. Це надзвичайно обурило українців.

Громадяни України колективно почали придумувати, як можна повернути полонену тваринку. У мережі з'явилося багато креативних ідей.

Зокрема у Мінкульті запропонували обміняти вкраденого в Херсоні єнота на пам'ятники Пушкіну. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко додав, що повернути мають не лише тваринку, але й викрадені у Херсоні картини.

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