Запроторили у психлікарню в Криму: окупанти депортували 12 дітей з Олешківського дитбудинку

Росіяни продовжують красти дітей з Херсонщини. Зокрема, вихованців дитбудинку в Олешках загарбники вивезли у психлікарню в тимчасово окупованому Криму.

Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він також оприлюднив фото відповідного наказу окупантів.

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Росіяни вивезли дітей з Херсонщини у кримську психлікарню

Лубінець наголосив, що окупаційна влада Херсонщини продовжує порушувати Конвенцію ООН про права дитини та Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни.

Незаконний директор дитячого закладу вчиняє відкритий геноцид та депортує дітей України до тимчасово окупованої території АР Крим,

– додав уповноважений ВР з прав людини.

Лубінець зазначив, що отримав перевірену інформацію про чергове вивезення вихованців КЗ "Олешківського дитячого будинку інтернату" Херсонської обласної ради до Клінічної психіатричної лікарні у Сімферопольському районі. Мовиться про 12 дітей віком від 9 до 17 років.

"Такі злочинні дії росіяни підтверджують своїми недолугими наказами. Звертаюсь до правоохоронних органів за даним фактом для фіксації чергового злочину Росії", – заявив омбудсмен.

Якщо вам стало відомо про подібні злочини окупантів, звертайтеся до Офісу омбудсмена за номерами 0800-50-17-20 (безкоштовно) та 044-299-74-08. Також можна написати на електронну пошту hotline@ombudsman.gov.ua



Окупанти вивезли дітей у психлікарню в Криму / Фото Дмитра Лубінця

Окупанти викрадають українських дітей

З початку повномасштабної війни росіяни вивозять дітей з окупованих територій. Лише в Маріуполі окупанти викрали щонайменше пів тисячі неповнолітніх українців.

На Херсонщині батьки також не можуть розшукати дітей. Їх загарбники вивезли в табір в тимчасово окупованому Криму. Коли батьки вирішили забрати дітей звідти, виявилося, що їх там немає.

Росіяни прикриваються відмовками про те, що відвозять дітей "якомога далі від бойових дій". Проте насправді вони цинічно їх викрадають.

За даними джерел 24 каналу у спецслужбах, окупанти розлучають родини, щоб покарати дорослих за проукраїнські погляди. Окрім того, вони вивозять дітей тих, кого закатували або просто вбили.

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