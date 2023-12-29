До Білорусі привезли групу депортованих дітей з України: їх зустрічав особисто Лукашенко
Джерело:AP
У Білорусь продовжують прибувати українські діти, яких Росія незаконно вивезла з окупованих територій. Під час останньою такої зустрічі до дітей вийшов особисто Олександр Лукашенко.
Таким чином білоруський диктатор відкрито бере участь у процесі вивезення дітей. Дмитро Лубінець раніше зазначав, що у Білорусі перебуває понад дві тисячі депортованих українців.
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Діти в Білорусі
У Білорусі у четвер 28 грудня пройшла організована урядом зустріч з дітьми, яких привезли з тимчасового окупованих районів України. На цьому цинічному заході напередодні новорічних свят був присутній і самопроголошений президент Олександр Лукашенко. Він навіть взяв слово, де пообіцяв "обійняти цих дітей, привезти їх до нашого дому, зігріти і зробити їхнє дитинство щасливішим".
Білоруські чиновники офіційно не повідомляють, скільки українських дітей привезли в країну.
Згідно з останнім дослідженням Єльського університету, у Білорусі перебуває близько 2400 депортованих дітей віком від 6 до 17 років, яких вивезли з 4 окупованих областей України. Опозиція звернулася до Міжнародного кримінального суду з закликом притягнути Лукашенка та його чиновників до відповідальності за причетність до незаконного переміщення.
Викрадення дітей Росією
- Уповноважений Верховної Ради України з прав людини розповів, що окупанти постійно складають нові списки дітей з окупованих територій, які будуть через територію Білорусі вивезені до Росії. Ймовірно, таким чином росіяни намагаються приховати інформацію про точну кількість депортованих українців. Білорусь – додатковий чинник.
- З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Кремль вже депортував або примусово перемістив в Росію 19 тисяч 546 українських дітей. Окупанти активно намагаються їх "перевиховати", тому організовують різноманітні "патріотичні екскурсії", Вони так ідеологічно впливають на молодь – за відсутності можливих альтернатив дітей підкупають поїздками до російських регіонів.
- Україні вдалося повернути додому тільки 387 дітей. Востаннє такий обмін відбувся прямо напередодні Різдва – 24 грудня. Серед урятованих дітей – 8-річний Єлисей та два брати – Андрій та Михайло, яким вже встигло виповнитися 18 років.