Росіянку, яка всиновила викрадену дитину з Маріуполя, МЗС просить притягти до відповідальності

Росія незаконно вивозить дітей з тимчасово окупованих територій України. МЗС України просить відкрити кримінальне провадження проти російської омбудсменки, що незаконно всиновила українську дитину.

Крім цього, жінка також зізналася, що сприяла незаконному всиновленню інших вивезених неповнолітніх. Мовиться про викрадення 350 дітей з України.

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МЗС просить засудити омбудсменку за її злочини

Марія Львова-Бєлова, що є уповноваженою при президентові Росії з прав дитини, розповіла, що й сама "всиновила" дитинку з Маріуполя, яку викрали російські військові. Також вона додала, що сприяла "всиновленню" ще 350 дітей з тимчасово окупованих населених пунктів Донбасу.

Російська омбудсменка сприяє викраденню дітей в Україні / Фото з відкритих джерел

На такі заяви омбудсменки відреагували в українському МЗС. Вони відповіли, що це порушує законодавство України, Конвенцію ООН про права дитини від 1989 року, а також Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни.

Женевська конвенція про захист жертв війни – це низка міжнародних угод, спрямована на захист цивільного населення під час війни. У ній зокрема сказано, що держава-окупант зобов'язується

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив МЗС ініціювати перед українськими правоохоронцями відкриття справи проти Марії Львової-Бєлової. У діях громадянки Росії Україна бачить всі ознаки кримінального правопорушення.

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Окупанти викрадають українських дітей та вивозять їх у Росію

Російські загарбники прикриваються відмовками про те, що відвозять дітей "подалі від бойових дій". Проте насправді вони цинічно викрадають їх.

За даними джерел 24 каналу у спецслужбах, росіяни розлучають батьків з дітьми, щоб покарати дорослих за проукраїнські погляди. Крім того, вивозять дітей, чиїх батьків закатували або просто вбили.

у спецслужбах, росіяни розлучають батьків з дітьми, щоб покарати дорослих за проукраїнські погляди. Крім того, вивозять дітей, чиїх батьків закатували або просто вбили. Зауважимо що країна-агресорка ще з 24 лютого запустила пропагандистську кампанію "з порятунку знедолених дітей". Такі дії росіян варто розцінювати як злочин проти цивілізованого світу та вид геноциду над українським народом.

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