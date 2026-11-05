Україні вдалося повернути 2790 із понад 20 тисяч викрадених Росією дітей, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський 5 листопада провів переговори з прем'єр-міністром Андорри Шав'є Еспотом Саморою. Сторони скоординували спільні зусилля щодо повернення викрадених Росією дітей та допомоги енергетиці.

Глава держави розповів у своєму телеграм-каналі, що наразі Україні вдалося повернути додому 2790 дітей із понад 20 тисяч викрадених окупантами.

Координація зусиль та допомога енергетиці

Ситуація з кожною дитиною залишається надзвичайно складним викликом через постійний спротив Росії під час пошуку, перевірки та повернення неповнолітніх.

Україна активно співпрацює задля повернення маленьких громадян із Ватиканом, державами Близького Сходу та іншими міжнародними партнерами.

Під час переговорів Зеленського та Еспота Самори було детально обговорено, якими конкретними кроками може допомогти Андорра. Сторони домовилися про швидку взаємодію профільних команд.

Окрім гуманітарного напряму, лідери зосередилися на питаннях енергетичної безпеки. Президент поінформував колегу про ситуацію після чергових російських ударів по інфраструктурі, підкресливши, що будь-яка підтримка енергосектору напередодні зими критично важлива для захисту українців.

Нагадаємо, що викрадення людей для Росії — звична практика. Зокрема, у жовтні стало відомо, що окупанти примусово вивезли 25 людей з Харківщини в невідомому напрямку під виглядом "евакуації".