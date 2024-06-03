Цинічність наративів вражає: як окупанти поводяться з викраденими українськими дітьми

Від початку повномасшатабної війни Росія незаконно вивезла з України тисячі дітей. Як на території країни-агресорки, так і на окупованих, ворог з усіх сил намагається асимілювати маленьких українців та зробити з них росіян.

Директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський розповів 24 Каналу, що окупанти справді роблять дуже великий акцент саме на дітях. Для цього є низка причин, а цинічність того, що вони розповідають – просто вражає.

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Чому Росії потрібні діти з України

Противник хоче збільшити кількість дітей слов'янської зовнішності, тому що зараз у Росії діти та молодь етнічної зовнішності переважають на 50%. Крім цього, не варто забувати про демографічну кризу, яку переживає країна-агресорка.

Росіяни не показують оновлені демографічні дані. До того ж чоловіки, які повернулася з фронту, матимуть репродуктивну функцію, проте охочих створювати з ними сім'ї буде значно менше.

Потрібно розуміти, що Росія кидає на фронт ув'язнених, злодіїв і схожі категорії. Тому їм потрібні українські діти, щоб зменшити демографічну кризу,

– зауважив Павло Лисянський.

Він додав, що росіяни за кожного вбитого окупанта хочуть вивезти з України 10 дітей, щоб так "компенсувати" смерть загарбника. Проте путінський режим все-таки змушений повертати хоча б частину викрадених дітей, щоб у майбутньому мати змогу якось захистити себе у міжнародних судах.

Але насправді кількість дітей, яких вони віддають, взагалі не порівнюється з тим, скільки вони викрали.

Як Росія "перевиховує" маленьких українців

В окупантів один алгоритм як для дорослих, так і для дітей – це абсолютне викривлення історії та хибне трактування всіх політичних процесів. Ворог створює одразу кілька неправдивих ідеологій, які поширюють між дітьми.

Наприклад, якщо дитину вивезли з Донеччини, то розповідають, що ЗСУ нібито "8 років бомбили Донбас" і через це її треба було "врятувати". Якщо дитину забрали із Запоріжжя, то можуть говорити, що, мовляв, не хотіли, щоб з тобою було так, як на Донеччині,

– розповів Павло Лисянський.

Ба більше, окупанти хочуть, щоб діти повністю забули свою історію. Вони навіть прописали у підручниках "головних ворогів". Ними стали країни ЄС, США, Велика Британія. Україна там на четвертому місці.



Дітям кажуть, що ті нібито більше не мають ніяких стосунків з Україною, а в майбутньому повинні боротися з державами, які "вкрали у них дитинство". У такий спосіб Росія виконує своє головне завдання – знищує українську ідентичність. Для цього навіть відбуваються спеціальні форуми, на яких обговорюють створення "держави східних слов'ян".

Що відбувається на окупованих територіях