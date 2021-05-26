Державне викрадення та піратство, – президент Австрії про посадку літака Ryanair у Білорусі

На думку президента Австрії Олександра Ван дер Беллена, вимушена посадка літака Ryanair у Білорусі була державним викраденням та піратством. Відтак він наголосив, що треба посилити тиск на Мінськ.
Проте президент Австрії назвав делікатним питанням альтернативи санкціям в економічному плані. Чиновник вважає, що до процесу варто залучити міжнародні платформи.
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Австрія намагалась бути посередником між опозицією та Лукашенком
За словами політика, Австрія намагалася стати посередником між самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком та білоруською опозицією. Відень буде продовжувати це робити. Крім того, Ван дер Беллен стверджує, що про події слід говорити і з Росією.
У будь-якому випадку необхідно буде залучити інші міжнародні форуми, такі як організація Об'єднаних Націй,
– зазначив Ван дер Беллен.
Щоправда, чиновник наголосив – неприпустимо, аби в Європі викрадали літак, а людей потім садили у в'язницю та катували.
Посадка літака та затримання Протасевича: що треба знати
- Білоруські диспетчери 23 травня заявили, що рейс "Афіни – Вільнюс" замінували. Тому літак вимушено посадили в аеропорту Мінська.
- Силовики обшукали пасажирів рейсу та затримали засновника білоруського опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу. Вибухівки на борту не було.
- Світова спільнота засудила інцидент, закликавши звільнити затриманих та накласти санкці на Білорусь.
- Євросоюз навіть заборонив білоруським перевізникам літати на свою територію. Україна теж відреагувала та закрила авіасполучення з Білоруссю.
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