Державне викрадення та піратство, – президент Австрії про посадку літака Ryanair у Білорусі

На думку президента Австрії Олександра Ван дер Беллена, вимушена посадка літака Ryanair у Білорусі була державним викраденням та піратством. Відтак він наголосив, що треба посилити тиск на Мінськ.

Проте президент Австрії назвав делікатним питанням альтернативи санкціям в економічному плані. Чиновник вважає, що до процесу варто залучити міжнародні платформи.

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Австрія намагалась бути посередником між опозицією та Лукашенком

За словами політика, Австрія намагалася стати посередником між самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком та білоруською опозицією. Відень буде продовжувати це робити. Крім того, Ван дер Беллен стверджує, що про події слід говорити і з Росією.