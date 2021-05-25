Викрадення Протасевича у Білорусі могло спричинити авіакатастрофу, – РНБО

У Раді нацбезпеки та оборони України прокоментували вимушену посадку літака Ryanair у Мінську. Там наголосили, що таке рішення режиму Лукашенка могло обернутися катастрофою.

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав рішення "авантюристичним". Й наголосив, що затримання Протасевича – відвертий виклик демократичному світу.

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Данілов: Білоруська влада перейшла "червону лінію"

Він також наголосив, що затримання білоруського опозиційного журналіста є нахабним нехтування міжнародними нормами й правилами.

Білоруська влада у своїх намаганнях придушити свободу слова перетнула чергову "червону лінію". Такі дії не можуть залишитися без відповіді.

Рішення посадити літак Ryanair у Мінську, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією. Відповідальність за неї повністю несе Лукашенко,

– підкреслив Данілов.

Й додав, що Україна з тривогою спостерігає за розвитком ситуації та є солідарною з білорусами у намаганні добитися справедливих виборів та справжньої державної незалежності.

"Законність, яка постійно попирається, це вирок різноманітним "вождям" авторитарного типу, навіть якщо цей вирок і відтермінований у часі", – зазначив секретар РНБО.

Трагічні приклади в авіаційній історії

Данілов застеріг про те, що рішення, ухвалені в умовах одноосібної диктатури, призводять до масових людських жертв. Саме так сталося, зокрема, з:

катастрофою рейсу МН-17 на Донбасі у 2014 році;

збиттям українського літака МАУ в Ірані у 2020 році.

"Підняття у повітря для супроводження посадки рейсу Ryanair бойового літака МіГ-29 білоруських збройних сил могло призвести до авіаційної катастрофи", – секретар РНБО.

Як реагує Україна та світ