Директор кримського зоопарку виправдовується через крадіжку тварин з Херсона

Окупанти крали в Україні не лише пральні машини, блендери та чайники. З Херсона вони вивезли ще й тварин. Загарбники вже почали виправдовуватися та обіцяють повернути чотирилапих.

У цьому запевняє директор парку левів "Тайган" і зоопарку "Казка", кримський бізнесмен Олег Зубков. Він вирішив якось недолуго пояснити, чому саме з Херсона окупанти викрали тварин. Також розповів, якою буде їхня доля.

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Тварини потрапили під нову окупацію

За словами Зубкова, який прикидається ні в чому не винним, він отримав телефонний дзвінок з Херсона. Крадій з досвідом розповів, що навіть не підозрював, що у місті є зоокуток чи зоопарк. Тож щойно йому розповіли про тварин, які можуть постраждати, серце загарбника защемило і він вирішив негайно ж рятувати чотирилапих.

Мовиться про двох вовчиць, ослицю Дашу, тварин з зоокутка у торговому центрі, який згорів. Зубков переконує, що він не міг допустити гибелі чотирилапих. Тож їх негайно ж вивезли до Криму, де вони перебувають у "Тайгані". Ця ж доля стосується єнотів, викрадення яких наробило чимало галасу.

Окупант розповів, коли поверне тварин

Бізнесмен розповів, що очікує на команду від так званої "влади" Херсона. Мовляв, щойно окупанти зможуть знову прийняти у себе тварин, він їх неодмінно поверне. Він пообіцяв, що планує повернути тварин "у повному складі". Але зробить він це лише тоді, коли відповідне рішення ухвалять місцеві маріонетки з Кремля, які втекли на лівий берег Дніпра.

Скільки тварин насправді вкрали окупанти

У Представництві Президента України в Автономній Республіці Крим поділилися даними з відкритих джерел. Згідно з ними, у "Тайгані" незаконно утримуються: лама Рома, 7 єнотів, віслюк, дві вовчиці, павичі, фазани, цесарки та навіть білки.

Самі ж ролики, на яких можна бачити відео з буцімто "операції з порятунку" тварин Зубковим, – лише частина пропаганди. Їхня мета – продемонструвати, що росіяни буцімто турбуються про чотирилапих і переживають за їхній стан.

Нагадаємо, що сам Олег Зубков – той іще злочинець. Відомо, що його неодноразово судили. Згідно з рішенням по останній справі, його мали позбавити волі на 2 роки.

Цікаво, що приїхав до Херсона він за якийсь тиждень після того, як його звільнили з СІЗО. Вийшов з-за ґрат він 27 жовтня, а вже 5 листопада він буцімто зайнявся "евакуацією" тварин з міста до тимчасово окупованого Криму.

Додамо, що співпрацює Зубков з окупантами з моменту анексії півострова. Сам директор зоопарку – колишній регіонал, котрий не лише став на бік росіян, а й долучився до лав пропутінської партії "Єдина Росія"

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