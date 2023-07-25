Лукашенко планує й далі вивозити українських дітей: як його виправдовує пропаганда

Не лише Владімір Путін, але й Олександр Лукашенко є воєнним злочинцем. Він сам зізнався у вивезенні українських дітей, що підтверджує і білоруський Червоний Хрест. Цифра насильно депортованих дітей жахає.

Про це 24 Каналу розповів заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівник Народного антикризового управління Павло Латушко. За його даними, вже під кінець цього року кількість викрадених дітей у Білорусі може становити близько 3000.

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Лукашенко викрадає дітей, пропаганда його захищає

Офіс Генерального прокурора почав розслідування щодо білоруського Червоного Хреста у незаконній депортації українських дітей.

Лукашенко планує і далі вивозити українських дітей з окупованих територій. За нашими даними, на жаль, можемо припустити, що кількість дітей, яких можуть перемістити до Білорусі до кінця року, сягне 3000,

– зазначив Павло Латушко.

Це величезні цифри, величезна кількість зруйнованих родин через російську агресію та білоруську "допомогу". Втім пропаганда в Білорусі працює над тим, аби в очах суспільства Лукашенко виглядав "рятівником".

"Вони пояснюють білорусам, що це, мовляв, гуманітарна допомога і вони "рятують бідних дітей". Але забувають сказати, що є причиною того, що дітей взагалі потрібно вивозити", – наголосив правозахисник.

Очевидно, все відбувається через те, що Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, а підтримав агресора і Лукашенко. Однак про це білоруська пропаганда чомусь не згадує.

Павло Латушко про викрадення українських дітей: дивитись відео

Винні мають бути покараними

Юристи Народного антикризового управління з тих дітей, які вже перебувають в Білорусі встановили близько 50 дітей-сиріт. Це доволі складна робота, адже необхідно визначити багато деталей про дитину та маршрут її вивезення, аби з'ясувати якісь деталі.

Це сумно, але число (вивезених дітей – 24 Канал) росте. На жаль, частину дітей-сиріт надалі вивезли на територію Росії. На нашу думку, на постійне проживання,

– зауважив Латушко.

Це вже, до речі, злочин іншого характеру, про що наголошують і в Україні. Потенційно це може бути ознаками геноциду. В будь-якому випадку, це воєнні злочини, за які має нести відповідальність сам Олександр Лукашенко. Адже все відбувається за його наказів.

До слова, Народне антикризове управління днями передало Офісу Генпрокурора усі докази, які їм вдалося зібрати щодо цих злочинів.

Незаконне вивезення українських дітей: що відомо

З тимчасово окупованої Донеччини 17 липня 127 дітей вивезли до табору під Смоленськом. Про це написав міський голова Смоленська, цинічно додавши, що робитиме все можливе, аби українські діти захотіли повернутись на "смоленську землю". За непідтвердженою інформацією, загалом до табору "Факел" вивезли 223 дітей – 84 хлопців та 139 дівчат.

Крім того, видання The Telegraph провело журналістське розслідування. В результаті вдалось з'ясувати, що до Білорусі могли примусово депортувати понад 2 тисячі українських дітей. За їхніми даними, дітей різного віку вивозять у білоруські табори, зокрема в Мінську та Гомельську області.

Наостанок нагадаємо, що саме за фактом викрадення українських дітей Міжнародний кримінальний суд визнав Владіміра Путіна воєнним злочинцем та видав ордер на його арешт.

Днями очільник білоруського товариства Червоного Хреста Шевцов зізнався, що вони допомагають Росії у депортації дітей з окупованої частини України. За його словами, це миротворча місія і насправді ж діти туди "приїжджають на оздоровлення".