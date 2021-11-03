"Викрили корупцію": СБУ прокоментувала обшуки у Любченка та Олейнікова
СБУ прокоментувала обшуки у Олексія Любченка та Євгена Олейнікова. Зокрема викрила корупційний механізм у Державній податковій службі.
Попередньо відомо, що корупційний механізм у податковій викрила СБУ з НАБУ. Про це повідомили у відомстві 3 листопада.
До теми У Любченка та глави ДПС Олейнікова проводять обшуки
СБУ прокоментували обшуки в Любченка та Олейнікова
За попередньою інформацією, схема полягала у "покриванні" шахраїв, які недоплачували податки, а також допомозі фіктивним підприємствам,
– заявили в СБУ.
Щоб отримати докази злочинів, обшуки провели по всій Україні, зокрема й у:
- Державній податковій службі та її регіональних підрозділах;
- а також за місцями проживання фігурантів провадження.
У ході обшуків виявили та вилучили документи, які підтверджують корупцію, зокрема:
- факти, що фігуранти сприяли мінімізації податків так званим "скруткам",
- а також виводили підконтрольні їм фіктивні підприємства із категорії ризикових.
Наразі триває слідство в рамках кримінальної справи за фактом зловживання владою або службовим становищем. Наразі встановлюють осіб, які можуть бути причетними до злочинної схеми.
СБУ викрила корупцію в податковій / Фото СБУ
Коротко про обшуки ексміністра економіки Любченка та глави ДПС Олейнікова
- 3 листопада НАБУ та СБУ проводять обшуки в Олексія Любченка, який подав у відставку з посади міністра економіки, та у виконуючого обов'язки голови Державної податкової служби Євгена Олейнікова.
- Про обшуки розповіли й у НАБУ. Там розповіли, що обшуки провели у ДПС у Полтавській області, а також у Дніпропетровській та Запорізькій областях.
- У ДБР заявили про обшуки в податковій службі через порушення вимог податкового законодавства підприємствами Полтавської області.
- Сам Олексій Любченко заявив, що "те, що відбувається (мовиться про обшуки – 24 канал), не має до мене відношення".