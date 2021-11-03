"Викрили корупцію": СБУ прокоментувала обшуки у Любченка та Олейнікова

СБУ прокоментувала обшуки у Олексія Любченка та Євгена Олейнікова. Зокрема викрила корупційний механізм у Державній податковій службі.

Попередньо відомо, що корупційний механізм у податковій викрила СБУ з НАБУ. Про це повідомили у відомстві 3 листопада.

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За попередньою інформацією, схема полягала у "покриванні" шахраїв, які недоплачували податки, а також допомозі фіктивним підприємствам,

– заявили в СБУ.

Щоб отримати докази злочинів, обшуки провели по всій Україні, зокрема й у:

Державній податковій службі та її регіональних підрозділах;

а також за місцями проживання фігурантів провадження.

У ході обшуків виявили та вилучили документи, які підтверджують корупцію, зокрема:

факти, що фігуранти сприяли мінімізації податків так званим "скруткам",

а також виводили підконтрольні їм фіктивні підприємства із категорії ризикових.

Наразі триває слідство в рамках кримінальної справи за фактом зловживання владою або службовим становищем. Наразі встановлюють осіб, які можуть бути причетними до злочинної схеми.

СБУ викрила корупцію в податковій / Фото СБУ

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