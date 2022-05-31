Викрили російську агентуру в "Укроборонпромі" та затримали колаборантів: чергові успіхи СБУ

Служба безпеки України продовжує роботи з протидії ворогу. Росіяни покладають великі надії на своїх агентів та зрадників нашої країни.

Російські окупанти продовжують війну проти України та сподіваються на захоплення наших територій. Для втілення своїх планів ворог залучає не лише "гарматне м'ясо", а й шпигунів та колаборантів.

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Чергові успіхи СБУ

СБУ за сприяння підрозділу безпеки "Укроборонпрому" виявила працівника одного з підприємств, який агітував працювати на користь Росії. Окрім того, 5-річний термін ув'язнення отримав громадянин Росії, який закликав мешканців столиці йти на співпрацю з окупантами.

На Донеччині Службі безпеки вдалося викрити агентурну мережу ворога, яка вела розвідувальну діяльність для з'ясування позицій ЗСУ на Сході. Одного агента рашистів затримали в Слов'янську, іншого – у районі Краматорська.

У Харкові СБУ затримала двох колишніх учасників незаконних збройних формувань псевдореспублік, тепер їм доведеться відповісти за свій злочин проти України. Також до 8 та 10 років ув'язнення засудили двох командирів та званої "ЛНР" – їх вдалося взяти у полон поблизу Сєвєродонецька.

Війна Росії проти України: коротко про головне

Верховна Рада України проголосувала за звільнення Людмили Денісової з посади уповноваженого з прав людини. Її звільнення ініціювали депутати "Слуги народу". Вони заявили, що вона майже не виконувала своїх повноважень щодо організації гумкоридорів, обміну та захисту полонених, а також не протидіяла незаконній депортації українських дітей з тимчасово окупованих територій.

В Міноборони розповіли про безпілотники PUMA, які нам надали США. БПЛА вже на передовій, а їхнє оснащення дозволяє виявляти ворога вдень та вночі.

У МВС пояснили, чому припинилися переговори між Росією та Україною. Точкою неповернення стали звірства російських окупантів у Бучі. Вони показали, що з рашистами просто немає про що говорити.

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