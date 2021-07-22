Махінація на 150 мільйонів: викрили схему оформлення документів моряків
Джерело:СБУ
СБУ викрила масштабну схему оформлення дозвільних документів морякам. На цьому нажились на близько 150 мільйонів доларів. Тепер реєстр передали державі.
На велетенську махінацію натрапили кіберфахівці Служби безпеки у співпраці з Мінінфраструктури. Як виявилось, державний реєстр фактично перебував у сторонніх приватних руках.
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Посередники "допомагали" з оформленням документів
Зловмисники оформляли дозвольні документи морякам і наживались на цьому. Сума величезна – близько 150 мільйонів доларів.
До схеми залучили агентів-посередників, як начебто "допомагали" з оформленням документів – за винагороду. Гроші брали за підтвердження кваліфікації і несанкціоноване втручання у державний реєстр.
Самостійно пройти всі процедури не дозволяли
Якби моряк навіть хотів пройти через всі процедури самостійно, йому цього робити не давали: затягували видачу сертифікатів та спотворювали результати тестів.Як діяла схема? З допомогою незаконного додатку документи моряка завантажували в реєстр, забезпечували позитивне проходження тестів та підтвердження кваліфікації. При цьому морякам не доводилось навіть проходити обстеження та відвідувати навчальні центри.
З одного моряка брали 3 – 8 тисяч доларів
За один такий дозвіл брали від 3 до 8 тисяч доларів – залежно від посади замовника. У схемі брали участь колишні та нинішні посадовці Державної служби морського та річкового транспорту України та Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків.
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Наразі реєстр і автоматизовані системи вилучили та доступ до них заблокували. Правоохоронці провели обшуки у фігурантів справи. Слідчі дії тривають.
Дивіться фото з обшуків / Фото СБУ: