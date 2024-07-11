У Києві попрощалися із лікарем клініки "Адоніс", який загинув від ракетного обстрілу 8 липня

Під час обстрілу Києва 8 липня одна з російських ракет влучила по медичному центру Adonis. Дії окупантів забрали життя 5 працівників цього медзакладу, серед яких був і лікар УЗД-діагностики Віктор Брагуца.

В четвер, 11 липня, біля клініки "Адоніс" зібралися люди, аби попрощатися з чоловіком.

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У Києві попрощалися з Віктором Брагуцою

Зранку у четвер, 11 липня, біля клініки "Адоніс" зібралися близько сотні людей, аби попрощатися із лікарем УЗД-діагностики, який загинув під час ракетного обстрілу столиці 8 липня.



У Києві відбулося прощання з Віктором Брагуцою / Фото Суспільне

У чоловіка залишилися двоє доньок. Щоб попрощатися із Віктором, прийшли рідні, знайомі та колеги.



Рідні, знайомі, колеги прийшли на прощання з Віктором Брагуцою / Фото Суспільне

Про загиблого відгукнулася жінка Тетяна, яка знайома з його родиною. Власне, її син навчається разом з старшою донькою Віктора. Вона говорить, що це дуже світла родина, а сам Віктор був дуже добрим татом.

Також колега, яка раніше працювала в медзакладі адміністратором, розповіла, що Брагуца був зразком того, якою має бути людина та професіонал.

"Якось я себе погано почувала і попросила його подивитись мене на УЗД. До цього була в чотирьох лікарів. Ніхто не побачив онкологію, а він побачив. Завдяки йому, я сьогодні жива", – сказала жінка.

В той момент, коли ворог завдав удар, молодша медсестра Віра була в клініці. Вона зазначила, що чудом залишилася жива, бо в приміщенні не було вікон.



Зранку 11 липня попрощалися з лікарем Віктором Брагуцою / Фото Суспільне

"Мій кабінет знаходиться поруч із його, — каже директорка медзакладу Ольга Гиріна. — Буквально за пару хвилин до вибуху я вийшла. Сьогодні прощання з усіма п'ятьма загиблими. Ці люди давно працювали в клініці".



У четвер, 11 липня, попрощалися із лікарем клініки "Адоніс", який загинув від ракетного обстрілу / Фото Суспільне

Вікторія Анатоліївна Бондаренко, яка була старшим касиром і матір'ю двох дітей.

Світлана Іванівна Поплавська – лікар акушер-гінеколог, мати трьох дітей.

Тетяна Василівна Шарова – старша медсестра та мати. Жінка у 2014 році із сімʼєю тікали від війни з Донецька. Її син був у полоні.

Віктор Леонідович Брагуца – лікар УЗД діагностики. Без батька залишились двоє доньок.

Оксана Василівна Корж – сестра-господиня, матір двох дітей.





Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Світла пам'ять!

Нагадаємо, що російська атака 8 липня забрала життя п'ятьох працівників клініки "Адоніс".