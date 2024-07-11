У Києві попрощалися із лікарем клініки "Адоніс", який загинув від ракетного обстрілу 8 липня
Джерело:Суспільне
Під час обстрілу Києва 8 липня одна з російських ракет влучила по медичному центру Adonis. Дії окупантів забрали життя 5 працівників цього медзакладу, серед яких був і лікар УЗД-діагностики Віктор Брагуца.
В четвер, 11 липня, біля клініки "Адоніс" зібралися люди, аби попрощатися з чоловіком.
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У Києві попрощалися з Віктором Брагуцою
Зранку у четвер, 11 липня, біля клініки "Адоніс" зібралися близько сотні людей, аби попрощатися із лікарем УЗД-діагностики, який загинув під час ракетного обстрілу столиці 8 липня.
У Києві відбулося прощання з Віктором Брагуцою / Фото Суспільне
У чоловіка залишилися двоє доньок. Щоб попрощатися із Віктором, прийшли рідні, знайомі та колеги.
Рідні, знайомі, колеги прийшли на прощання з Віктором Брагуцою / Фото Суспільне
Про загиблого відгукнулася жінка Тетяна, яка знайома з його родиною. Власне, її син навчається разом з старшою донькою Віктора. Вона говорить, що це дуже світла родина, а сам Віктор був дуже добрим татом.
Також колега, яка раніше працювала в медзакладі адміністратором, розповіла, що Брагуца був зразком того, якою має бути людина та професіонал.
"Якось я себе погано почувала і попросила його подивитись мене на УЗД. До цього була в чотирьох лікарів. Ніхто не побачив онкологію, а він побачив. Завдяки йому, я сьогодні жива", – сказала жінка.
В той момент, коли ворог завдав удар, молодша медсестра Віра була в клініці. Вона зазначила, що чудом залишилася жива, бо в приміщенні не було вікон.
Зранку 11 липня попрощалися з лікарем Віктором Брагуцою / Фото Суспільне
"Мій кабінет знаходиться поруч із його, — каже директорка медзакладу Ольга Гиріна. — Буквально за пару хвилин до вибуху я вийшла. Сьогодні прощання з усіма п'ятьма загиблими. Ці люди давно працювали в клініці".
У четвер, 11 липня, попрощалися із лікарем клініки "Адоніс", який загинув від ракетного обстрілу / Фото Суспільне
- Вікторія Анатоліївна Бондаренко, яка була старшим касиром і матір'ю двох дітей.
- Світлана Іванівна Поплавська – лікар акушер-гінеколог, мати трьох дітей.
- Тетяна Василівна Шарова – старша медсестра та мати. Жінка у 2014 році із сімʼєю тікали від війни з Донецька. Її син був у полоні.
- Віктор Леонідович Брагуца – лікар УЗД діагностики. Без батька залишились двоє доньок.
- Оксана Василівна Корж – сестра-господиня, матір двох дітей.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Світла пам'ять!