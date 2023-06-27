Лукашенко отримав ядерну бомбу, але є нюанс
Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко заслухав доповідь міністра оборони Віктора Хреніна. Той подарував білоруському диктатору цинічний сувенір.
Як повідомляють білоруські ЗМІ, Хренін прийшов на доповідь до Лукашенка з ядерною бомбою. Насправді ж вона виявилась іграшковою, пише 24 Канал.
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"Це просто символічно"
Журналісти наводять діалог Лукашенка та Хреніна перед доповіддю:
– Дозвольте мені виконати одну місію...
– Бомбу привіз?!
– Так точно. Дозвольте вам вручити символічно першу ядерну бомбу, яку було винайдено 1949 року в Радянському Союзі.
– Так це стара. Сучасна по-іншому виглядає.
– Щоб символічно було, що це у нас все знаходиться. Це копія найпершої ядерної бомби, яка була винайдена у Радянському Союзі
– Нехай наші вороги не думають, що ми тут символізмом займаємося або дуже радіємо з приводу ядерної зброї. Це просто символічно.
Як бачимо, Лукашенко, мабуть, до кінця не розуміє всієї серйозності ситуації і продовжує видавати абсурдні заяви про ядерну зброю на території його країни.
Білорусь і ядерна зброя: головне
- У березні цього року Путін заявив, що розмістить тактичну ядерну зброю на території Білорусі, а у травні підписав відповідне рішення.
- За словами російського диктатора, розміщення ядерної зброї у Білорусі завершиться 7 – 8 липня. Проте 16 червня він заявив, що перші ядерні заряди вже нібито доставлені.
- У міноборони країни-агресорки кажуть, що ядерна зброя буде лише зберігатися на території Білорусі, а контролюватиме її виключно Росія. Водночас Лукашенко щиро сподівається, що зможе її використати у випадку "агресії" проти його країни.
- У ГУР також переконані, що Путін не дозволить Лукашенку "тиснути червону кнопку". Також у розвідці вважають, що з переміщенням ядерної зброї до України нічого суттєво не зміниться й це "чергова тупикова гілка путінського ядерного шантажу".
- Кирило Буданов заявив, що наразі в Білорусі триває підготовка сховищ для ядерної зброї. Проте поки що жодної боєголовки ще туди не перемістили.