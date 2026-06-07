На Харківщині через атаку ворожого дрона загинув вибухотехнік поліції Віктор Масюк

На Харківщині під час виконання службового завдання загинув вибухотехнік поліції Віктор Масюк. Російський безпілотник влучив у службовий автомобіль правоохоронців у момент роботи на місці виявлення вибухонебезпечного предмета.

Ще троє поліцейських та одна цивільна особа отримали поранення і наразі перебувають під наглядом медиків. Про це повідомляють у Національній поліції України.

Дивіться також У Запоріжжі російський БпЛА вибухнув біля ТЦ: зросла кількість постраждалих

Що відомо про загибель сапера?

Трагедія сталася 7 червня поблизу села Чистоводівка Ізюмського району Харківської області. Група вибухотехніків поліції прибула на виклик для знешкодження виявленого безпілотника невстановленого типу, який не здетонував і становив потенційну загрозу для населення.

Під час виконання робіт російський БПЛА завдав удару по службовому автомобілю правоохоронців. Унаслідок прямого влучання на місці загинув вибухотехнік поліції Віктор Масюк.

Він обіймав посаду заступника начальника управління вибухотехнічної служби ГУНП у Волинській області та мав звання капітана поліції. Масюк працював у системі МВС з 2000 року, проходив службу у миротворчих місіях, а також брав участь в АТО та ООС.

Після початку повномасштабного вторгнення він долучився до розмінування деокупованих територій і працював на Херсонщині, Донеччині та Сумщині. У відомстві його згадують як досвідченого фахівця та професіонала вибухотехнічної справи.

У результаті атаки також постраждали троє співробітників вибухотехнічної служби поліції та одна цивільна особа. Усіх поранених оперативно доставили до медичних закладів, де їм надають необхідну допомогу.

Місце вибуху / Фото Нацполіція

На місце події одразу прибули слідчо-оперативна група, керівництво районного підрозділу поліції та профільні служби. Правоохоронці документують наслідки удару та збирають докази для розслідування.

Поліція розглядає інцидент як черговий воєнний злочин, вчинений військовослужбовцями Росії. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України.

Що відомо про інші втрати через російські диверсії?

У Дніпрі вранці 7 червня стався вибух припаркованого автомобіля в Соборному районі міста, після чого транспортний засіб загорівся. На місце інциденту оперативно прибули слідчі, вибухотехніки та криміналісти, які почали фіксацію наслідків події.

За попередніми даними, внаслідок вибуху постраждали двоє чоловіків, яким наразі надають медичну допомогу. Також пошкоджено щонайменше ще один автомобіль, який опинився поруч і зазнав значних ушкоджень від вогню.

Прокуратура кваліфікувала інцидент як терористичний акт і відкрила кримінальне провадження за відповідною статтею Кримінального кодексу України. Правоохоронці розглядають різні версії, зокрема як умисне закладення вибухового пристрою, так і технічну несправність транспортного засобу.

Місцеві жителі повідомляли про потужний звук вибуху близько 7:30 ранку, після чого на місці виникла пожежа. Обставини події та можливі причетні особи встановлюються в межах досудового розслідування.