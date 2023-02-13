"Дістали з шафи, стряхнули пил": для яких ігор Медведчук потрібен Кремлю

13 лютого 2023, 16:57
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Ексдепутат та державний зрадник Віктор Медведчук починає з'являється в російському медійному просторі. Владімір Путін може використати його в своїх політичних маніпуляціях.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він підкреслив, що поява Медведчука в публічному просторі може спровокувати нові санкції проти нього.

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"Путін розуміє, що мертвий Медведчук йому ніякої користі не принесе. Я думаю, що Медведчука дістали із шафи, стряхнули з його опудала пил для того, щоб формувати певне керівництво в екзилі, керівництво у вигнанні", – припустив політтехнолог.

Путін може зробити це, аби показати, що є умовно легітимні колишні українські політики, які можуть сформувати правління, припустив Тизенгаузен.

Ймовірно кремлівський диктатор хоче зібрати таких політиків, як Микола Азаров, Олександр Захарченко тощо, посадити їх в себе у вигнанні, аби вони періодично говорили, що Україну захопили нацисти, але, якщо їх туди повернуть, то все буде добре.

Наслідки для Медведчука

Тизенгаузен зауважив, що Медведчук, імовірно, зараз не хотів би повертатися в публічну політику, адже перед обміном той спілкувався з представниками Служби безпеки України. Про те, що він розповів, українці дізнаються уже після війни, однак, якщо Медведчук знову з'явиться у публічному просторі з політичними заявами, він неодмінно отримає нові санкції.

Давайте говорити прямо, він зберіг частину активів, не лише в Україні, а й за кордоном. Я думаю, що в Україні знайдуть все, в Росії в нього навряд щось заберуть, а за кордоном він знову почне все втрачати,
– додав мовець.

Зауважимо, що Медведчук мав бути одним з тих людей, що готували б ґрунт для радісної зустрічі російської армії в Україні, але із своїм завданням не впорався. Подейкували, що в Росії за це на нього чекає розплата.

На це Тизенгаузен зауважив, що не варто аналізувати ситуацію в логічних категоріях. Можливо, Путін навпаки потис йому руку Медведчуку і похвалив його.

Тизенгаузен про майбутню долю Медведчука: дивитись відео 

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  • У грудні 2022 року Медведчука бачили в Криму. Голова СБУ Василь Малюк заявив, що Кремль міг спеціально "засвітити" нардепа, щоб показати, що той ще живий.
  • Стало відомо, що компанії дружини Медведчука Оксани Марченко фінансували Росгвардію та МВС Росії.
  • Політолог Олексій Кошель повідомив, що зрадник Медведчук не має доступу ні до свого кума, ні до ключових осіб Росії. Екснардеп намагається достукатися до Путіна через його ймовірну коханку Аліну Кабаєву.
Автор: Аліна Кулеба