Переслідує дві цілі: для чого Орбан приїхав в Україну вперше з початку повномасштабної війни

.

Кілька днів тому до Москви з таємним та неанонсованим візитом прибув відкритий фанат Гітлера та Путіна Каньє Вест. У вівторок, 2 липня, у такий самий спосіб до Києва прибув головний тригер європейської політики прем'єр Угорщини та фанат Росії Віктор Орбан. І якщо про плани Каньє знають лише деякі з його удаваних особистостей, то плани Орбана куди зрозуміліші.

Почнемо з того, що це дуже рідкісна подія – раніше Орбан не приїздив ані до Зеленського, ані до Порошенка. Останній візит угорського лідера був ще в часи його тезки Януковича в далекому довоєнному 2012-му.

24 Канал розповідає, для чого ж угорський прем'єр відвідав Україну та чого слід чекати від його візиту.

До теми Орбан пообіцяв "перші кроки" до миру під час візиту до Києва



Віктор Орбан у Києві / Фото Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán / MTI / MTVA

Що не так у відносинах України та Угорщини

На це були свої причини: вже багато років Орбан виступає агентом впливу Росії в ЄС та грає амплуа постійного критика України. Вже 20 років офіційний Будапешт всіляко викручує не менш офіційному Києву руки, блокуючи наш шлях до Європи.

Постійним аргументом Орбана і його команди є угорська меншина на Закарпатті. Орбан часто виступає від її імені, а також робить все, щоб створити в очах Європи картинку ледь не "геноциду угорців" в Україні.

Тут Угорщина використовує давню тугу за втраченими територіями, що колись входили до складу монархії Габсбургів, де угорці були другою титульною нацією. До слова, Україна тут не сама, такі ж "історичні" претензії угорці мають не лише до неї, а й до Румунії та Словаччини. Проте останні, на відміну від України, захищені членством в ЄС (і НАТО).

Натомість Україна такої безпекової парасольки не має, тому Віктор Орбан і викручує нам руки. І робить це на радість Москви.



Зеленський вітає Орбана в Києві / Фото Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán / MTI / MTVA

Угорщина та Росія діють спільно?

Нині є всі підстави вважати, що тут Росія та Угорщина діяли (і, можливо, досі діють) спільно. Можливо, росіяни повідомили Будапешт про майбутнє вторгнення до України взимку 2022 року. Відомо, що існував план пошматування України після російського вторгнення, за яким Закарпаття мало перейти Румунії.

На це вказує, зокрема, офіційний лист від Держдуми Росії за підписом тоді ще тоді живого заступника спікера Владіміра Жириновського, в якому Кремль пропонував Польщі, Румунії та Угорщині взяти участь у розділі західної частини України. Польський МЗС цей лист оприлюднив і одразу засудив, натомість Угорщина, схоже, розглядала цю пропозицію як реальну.

Угорщина… відкрито заявляє про свою співпрацю з Росією. Ба більше, вона заздалегідь була попереджена Путіним про те, що буде напад на нашу країну... Вона чомусь вважала, що може забрати частину своєї території. Цього ніколи не буде. Ця країна, яка так поводилася, — подивимося, які наслідки будуть за підсумками війни для цієї країни,

– тодішній секретар РНБО Олексій Данілов 3 травня 2022 року в ефірі національного телемарафону прямо звинувачує Угорщину у співпраці з окупантами.

За весь час повномасштабного вторгнення Угорщина та особисто Орбан зробили все можливе, щоб заблокувати як військову, так і фінансову допомогу України. Восени 2022 року Орбан взагалі оголосив Зеленського своїм ворогом, звинувативши Україну у втручанні в парламентські вибори в Угорщині та підтримці його опонентів.

Україна цього не робила, а потужний опонент з'явився сам по собі вже на початку 2024 року – це Петер Мадяр, колишній орбаніст, а нині лідер партії "Тиса", яка вже пошматувала електорат Орбана та його партію "Фідес" на виборах до Європарламенту та не планує зупинятись.Це, до речі, ще один аргумент до скарбнички тих, хто вважає, що Орбан став добрішим у 2024-му.

Крім прямої шкоди Україні Орбан також блокував санкції проти Росії (хоч і змушений був заморозити деякі російські активи). Цього разу Орбан викручував руки вже всьому ЄС. У підсумку він так роздратував європейських лідерів, що ті вдалися вже до жорстких дій щодо нього. Лише під їхнім тиском і з ризиком не отримати дотації від ЄС Орбан зі скандалом "дав добро" не виділення Україні нових кредитів та не став блокувати процес вступу України до ЄС (знаменитий "вихід на каву" в грудні 2023 року).

Крига скресла?

До речі, дата 25 червня 2024 як початок старту переговорів про вступ України та Молдови – також не випадковість, а спеціально обраний момент і "страховка" на випадок, якщо Угорщина спробувала б заблокувати процес.

З 1 липня саме Угорщина починає свій 6-місячний термін головування в ЄС й саме цього побоювались всі. Але цього не сталося. Навпаки, 2 липня київські водії побачили на столичних дорогах кортеж угорського прем’єра. Той несподівано прибув до України, хоча напередодні натякав про це в інтерв'ю.

Якщо ви подивіться завтрашню пресу, ви вже побачите перші кроки,

– Орбан в інтерв'ю М1 1 липня напускає туману, який розвіється наступного дня в Києві.

Цьому візиту передувала особиста розмова президента Зеленського та Орбана на полях Саміту ЄС в Брюсселі. Лідери двох країн розмовляли доволі емоційно, проте, ніхто не знав про що саме.

Зеленський та Орбан спілкуються в Брюсселі: дивіться відео

Приблизно те ж саме було й під час їх короткої зустрічі в Буенос-Айресі, куди обидва прибули на інавгурацію Хав’єра Мілея.

Нині Орбан і Зеленський замість короткої розмови провели повноцінні переговори з обов'язковою пресконференцією та питаннями від журналістів, де обидва матимуть змогу розповісти про що ж домовлялися.

Для чого Орбан приїхав до Києва: дві цілі

Насамперед всіх цікавить справжня мета візиту – вона не анонсована, як і сам візит. Але всі хочуть знати, в якій якості прибув Орбан до Києва. Тут може бути декілька варіантів, а може бути й комбінація з усіх.

Перший. Орбан приїхав до Зеленського як лідер Угорщини. Це потужний сигнал, адже раніше Орбан уникав цього й замість себе надсилав свого міністра закордонних справ Петера Сійярто (він при Орбані виконує функції спеціального посланця).



Орбан і Зеленський в Києві, 2 липня 2024 / Фото Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán / MTI / MTVA

Також це знак нормалізації відносин між двома державами й тут Орбан йде шляхом свого словацького колеги Роберта Фіцо, який двічі відвідував Україну взимку 2024 року та провів плідні переговори з Денисом Шмигалем та іншими українськими міністрами. Після цих переговорів крига між двома країнами скресла й були подолані численні табу, зокрема вирішене питання воєнної допомоги – нині, нагадаємо, Словаччина є частиною Чеської снарядної ініціативи.

До теми Україна в ЄС до 2030: наскільки це реально, чи зможе Орбан заблокувати вступ і що буде далі

Якщо візит Орбана матиме схожі результати, це буде безумовний успіх, втім історія нелюбові офіційної Угорщини до України значно глибша, а відповідно й переговори будуть складнішими.

Передумовою зустрічі було розв'язання питання національних прав. Протягом останніх тижнів вдалося досягнути домовленостей. Вони зможуть оголосити про це як про успіх. Про це пише британське видання Guardian, які перші написали про візит Орбана до Києва, цитують свого анонімного інформатора з угорського уряду про мету візиту.



Орбан і Зеленський під час переговорів у Києві / Фото Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán / MTI / MTVA

Нагадаємо, нині Угорщина висунула Україні список з 11 претензій, лише після задоволення яких Будапешт нібито має погодитись на переговори про євроінтеграцію.

Найбільш скандальним пунктом з 11 є вимога визнання всього Закарпаття етнічною угорською територією. У Києві таку вимогу назвали неприйнятною, але пообіцяли подумати про інші. Можливо, про результати цих роздумів скоро дізнаємось.

Другий варіант. Орбан прибув як посланець "русского міра" (хоча сам стверджує, що європейського), а розмова про права угорськомовної меншини України – лише привід. Дружні стосунки з Москвою та Пекіном (нещодавно китайський лідер Сі Цзіньпін гостював в Угорщині) ні для кого не є секретом.

Це робить угорського прем'єра потенційним поважним емісаром від "осі зла". Попри всю проросійськість він все ж є європейцем (нині навіть головує в ЄС), також усім відома любов Орбана до Трампа (до речі, взаємна, тільки Трамп не пам'ятає, з якої країни його друг). Тож він цілком рукостискальний та наділений статусом. Це не Мєдінський та не, при всій повазі, африканські лідери, що приїздили до Києва у 2023 році на розвідку.



Зеленський та Орбан /фото Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán / MTI / MTVA

Якщо це так, то Орбан може передати Зеленському реальні пропозиції від Путіна, а не погрози напередодні Саміту миру. Тоді шантаж Путіна не спрацював – у Швейцарії над його нібито грізними заявами всі дружно посміялися й виставили неадекватом, який втратив береги та не розуміє, що відбувається. Тепер прийшов час реалістичних пропозицій.

Що це таке та чи є вони взагалі – наразі невідомо, але Путін має розуміти, що його час спливає.

Російська армія не може перемогти, втрачає людей та техніку, санкції повільно, але вбивають російську економіку та не дають агресору відновлювати свій збройний та снарядний потенціал.

До теми Що не так із новим мирним планом Трампа і чи існує він взагалі

Натомість Україна подолала кризу початку 2024 року та нині має сталу допомогу від Заходу, очікує на нову зброю, отримує снаряди та відновлює паритет на полі бою, майже розв'язала проблеми з мобілізацією та фінансовими гарантіями – також нарешті почала отримувати гроші від російських активів.

Все це та багато іншого говорить про те, що перевага переходить до України й саме вона матиме її у війні на виснаження. І все це має враховувати Росія, якщо дійсно хоче вести переговори з Україною.

Так, це буде неприємно для Москви та особисто Путіна, але нині прийшов час фіксувати збитки. Якщо Путін дійсно бажає зберегти свою державу та рештки її величі – він мусить це зробити.

Для чого Орбан просить "припинення вогню"

Під час спільної пресконференції Орбан підтвердив ці припущення, коли попросив Зеленського про режим тимчасового припинення вогню на фронті.

Війна, в якій ви зараз живете, дуже інтенсивно впливає і на безпеку Європи. Ми дуже високо цінимо усі ініціативи пана президента Зеленського заради досягнення миру. Ці ініціативи потребують багато часу. Саме через правила міжнародної дипломатії вони ускладнені і я попросив пана президента подумати про те, чи не можна трошки інакше піти. Зробити перерву. Перервати вогонь і потім продовжити, почати перемовини,

– заявив прем'єр Угорщини Віктор Орбан під час спільного брифінгу із президентом Володимиром Зеленським.

Слова Орбана ніби повторюють відому фразу самого Зеленського "надо просто перестать стрелять", за яку він потім чимало разів виправдовувався. Але часи змінились – те, що мало сенс 5 років тому, нині просто не працює. Припинення вогню залежить не від України – ми є жертвами нападу Росії, яка нині досі має ініціативу на фронті та є ініціатором вогню.

Ба більше, наразі не існує жодних гарантій того, що Росія не використає це можливе перемир'я для накопичення ресурсів для нових геноцидних атак проти України, просто не існує. Цього не може не розуміти Орбан. Тому з такими пропозиціями він має їхати до Путіна та говорити це йому.