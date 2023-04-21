В Орбана "запалало" через заяву генсека НАТО про майбутнє України в Альянсі

Єнс Столтенберг заявив, що Україна увійде до Альянсу. З цим згідні усі країни НАТО. У проросійського Віктора Орбана вже "запалало" через цю заяву. Вочевидь, він боїться засмутити бункерного діда.

Віктор Орбан регулярно "видає" заяви, які мають потішити країну-терористку. Зокрема, він назвав Україну "у фінансовому відношенні – неіснуючою країною". Водночас експерти прогнозують, що успішність України змінюватиме риторику Орбана.

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Тепер після заяви Столтенберга Орбан поширив публікацію зі ЗМІ й прокоментував її словом "Що?".

Деталі заяви Столтенберга

Столтенберг 20 квітня відвідав Київ. Перебуваючи в українській столиці, генсек НАТО зробив низку заяв. Зокрема, наголосив, що усі країни НАТО погодилися, що Україна увійде до Альянсу.

Ми обговорювали як питання членства, так і гарантії безпеки, з президентом Зеленським. І, звичайно, Україні потрібна безпека, тому що ніхто не може сказати, коли і як закінчиться ця війна. Але ми знаємо, що коли настане кінець війни, ми повинні забезпечити, щоб це не повторилося знову,

– наголосив Столтенберг.

Наразі він наголосив, що весь цивілізований світ зосереджений над тим, щоб Україна перемогла. НАТО підтримуватиме Україну.