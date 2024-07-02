Потужний сигнал: що означає візит Орбана до Києва

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан неочікувано прибув до Києва 2 липня з візитом. Його метою може бути обговорення 11 пунктів, які Угорщина висунула Україні. Якщо б він далі просував проросійські ідеї, Київ на це не поведеться.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олег Лісний, зауваживши, що Орбан останнім часом став досить конструктивним та обережним. Україна готова до діалогу і у випадку труднощів може звернутись до Європейського Союзу.

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Мета візиту Орбана

Нещодавно Угорщина висунула 11 пунктів, які має виконати Київ для вступу України в ЄС. За словами Лісного, основна мета візиту Орбана є якраз ці пункти, якраз про них будуть говорити Зеленський та Орбан. Українська сторона до цього готувалась, наша країна розглядає запропоновані Угорщиною пункти, однак не готова піти на кардинальні поступки.

Тому місце для діалогу є, також є бажання з обох боків,

– зазначив політолог.

Лісний розповів, що Орбан є гінцем від Путіна. Однак, які б умови від російського диктатора він не запропонував, Україна на це не піде та не поступиться своїм принципам.

Послухати можна, але реагувати потрібно буде відповідним чином,

– зазначив політолог.

Потужний сигнал

Те, що Орбан приїхав до Києва є дуже серйозним сигналом. Лісний пояснив, що сам факт його приїзду є позитивним моментом. Орбан міг приїхати або для власного шантажу, або ж йому потрібно підіграти Європі та показати свою конструктивність.

З того моменту, коли Угорщина в Євросоюзі почала головувати, напередодні він був занадто конструктивним. Його пасажі в бік Україну були більш менш помірковані,

– додав політолог.

Орбан не зірве плани України

За його словами, Орбан для України є зрозумілим політиком щодо його амбіцій та слабких сторін. Він вміє гнути свою лінію, але гнеться, коли на нього тиснуть. Тому точні результати Україна побачить після підсумкової пресконференції.

Загалом Україна повинна висловлювати готовність до діалогу, однак при появі труднощів, апелювати до європейських колег, які мають вплив на прем'єра Угорщини.

Так, він є неприємним елементом, але не такий, який може зірвати наші плани,

– підкреслив Лісний.