Віктор Орбан приїде до Києва та зустрінеться з Зеленським, – The Guardian

Ймовірно, вже у вівторок, 2 липня, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибуде до Києва з візитом. Зазначається, що у нього запланована зустріч з Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на три джерела, обізнані з ситуацією. Зазначається, що поїздка приурочена до початку головування Угорщини у Євросоюзі, яке триватиме пів року.

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Візит Орбана в Україну

У вівторок, 2 липня, Віктор Орбан вперше з початку повномасштабного вторгнення прибуде до Києва з візитом. Два джерела в Будапешті повідомили журналістам, що очікується зустріч Орбана та Зеленського.

Радник голови ОП Михайло Подоляк відмовився коментувати цю інформацію, проте інше джерело у Києві підтвердило намір: "Орбан буде тут завтра, якщо не буде змін в останню хвилину". Одне з джерел у Будапешті повідомило, що поїздка стала наслідком тривалих переговорів щодо прав угорськомовної меншини України, яка проживає на крайньому заході.

Передумовою зустрічі було розв'язання питання громадянства. За останні тижні домовленості було досягнуто. Вони зможуть оголосити про це як про успіх,

– сказало джерело в Будапешті.

Як пише видання, попри те, що питання прав громадянства було одним із найголосніших вимог Будапешта щодо України, скептики звинуватили Орбана у використанні цього питання як димової завіси для просування проросійських тез.

Україна та Угорщина

До слова, 27 червня Зеленський і Орбан емоційно дискутували перед засіданням Європейської ради. Згодом радник угорського прем’єра Балаш Орбан зауважив, що через головування Угорщини в Раді ЄС діалог між лідерами стане ще активнішим. Тоді Орбан не став відповідати на питання щодо підготовки двосторонньої зустрічі.

Варто також вказати, що Угорщина висунула 11 пунктів для України щодо прав нацменшин. Там вважають, що без виконання цих вимог наша держава не готова до вступу до ЄС.