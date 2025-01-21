"Ми дамо відсіч": Орбан погрожує Україні через припинення транзиту газу

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна не тільки припинила транзит російського газу, а й відмовилась від переговорів. Він пообіцяв, що Угорщина дасть відсіч, якщо Київ продовжить "агресивну" політику.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Index. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан різко розкритикував рішення України припинити транзит російського газу з початку 2025 року та пообіцяв вжити заходів у відповідь.

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Угорщина готова відповісти Україні через газовий конфлікт

За словами Віктора Орбана, це рішення загрожує Угорщині, Словаччині та всьому регіону, а Україна нібито відмовляється від переговорів.

Київ більше не сидить в сідлі настільки надійно, щоб дозволити собі таке. Якщо вони залишаться агресивними і ворожими, вони програють. Ми врешті-решт розсердимося і дамо відсіч,

– заявив він.

Орбан також виступив проти швидкого вступу України в ЄС та НАТО, вважаючи, що це призведе до економічних проблем для Угорщини та спричинить конфлікт між Альянсом і Росією.