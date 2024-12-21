Хитрий "фокус" від Орбана: Угорщина шукає рішення для збереження газового транзиту через Україну

Угорщина не хоче відмовлятися від українського маршруту і шукає рішення для збереження транзиту газу. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував нестандартний спосіб для збереження транзиту російського газу через Україну.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Reuters. За словами Орбана, можна провести переговори з Росією та Україною і "завчасно переоформити право власності" на газ.

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Орбан про транзит газу через Україну

Так, Орбан планує, щоб він не вважався російським до того, як потрапить на територію України.

Що якщо газ буде належати покупцям ще до досягнення території України?

– висловив свою ідею угорський прем'єр.

За його словами, газ, що надходить в Україну, більше не буде російським, а стане угорським.

Наразі Угорщина отримує російський газ через трубопровід "Турецький потік", і Орбан заявив, що переговори з цього питання тривають.

Проте, чи приймуть таку пропозицію Росія та Україна — ще не ясно. Україна не готова продовжувати п'ятирічну угоду щодо транзиту газу через свою територію, яка закінчується наприкінці року, через побоювання, що це може забезпечити додаткові доходи Росії.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не погодиться на будь-які умови, які дозволять Росії заробляти на війні.

До слова, раніше Віктор Орбан пояснив, що Дональд Трамп не зміг завершити війну в Україні через законодавчі обмеження в США, що забороняють обраному президенту вести переговори до вступу на посаду.