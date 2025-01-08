Корупція чи завдання Путіна: з якою метою Орбан поїхав до Індії

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан разом зі своєю родиною поїхав до Індії. Він намагався це приховати, однак опозиційна преса дізналась про це та опублікувала інформацію.

Немає жодних даних про те, що Орбан мав якісь офіційні зустрічі в Індії. Це 24 Каналу зауважив голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа.

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Корупційна складова

Тібор Томпа зазначив, що Орбан має інтереси на Глобальному Півдні, але не в Індії. Там він проживав у п'ятизірковому готелі. Він намагався приховати цю поїздку, однак його викрили.

Опозиційна преса викрила, що це є корупційною складовою. Він взяв туди з собою п'ятьох охоронців, поїхав з усією родиною на широку ногу. Чому обрав південний штат Індії? Думав, що там його не помітять,

– сказав він.

За словами голови угорської громади Києва та Київської області, Орбан не міг мати там жодних офіційних зустрічей. Адже Індія – це потужна розвинута країна. Водночас Угорщина сьогодні є найбіднішою, найменш розвинутою країною Європейського Союзу.

Нагадаємо, що угорці від 28 грудня не бачили Віктора Орбана у публічному просторі. Виявилося, що він пішов у відпустку та полетів до Індії. З угорським прем'єром були його дружина Аніко Леваї та дві доньки. Їх супроводжували п'ятеро осіб. Кортеж повернеться в Угорщину 16 січня після поїздки Індією.