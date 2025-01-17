Орбан хоче скасувати санкції ЄС та закликає до створення відносин з Росією на тлі "ери Трампа"

Санкції проти Росії, які були введені Європейським Союзом, повинні бути скасовані, адже адміністрація обраного президента США Трампа з наступного тижня відкриє "нову еру".

Таку заяву зробив проросійський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в етері державного радіо. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Telex.

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Що заявив Орбан про санкції

На думку угорського прем'єра, зміни мають настати після інавгурації Дональда Трампа, яка відбудеться вже у понеділок, 20 січня.

Настав час викинути санкції у вікно і створити з росіянами відносини, вільні від санкцій,

– заявив Орбан.

За його словами, для цього ще потрібен час, але в Брюсселі "прийде тверезість", проте наразі вони перебувають у фазі "подолання цього". На його думку, 4 роки тому Джо Байден вкрав посаду президента у Дональда Трампа.

"У 2020 році, якби вони не обдурили, Дональд Трамп залишився б президентом, і тоді не було б українсько-російської війни", – наголосив скандальний прем'єр.

Нагадаємо, раніше Віктор Орбан назвав Владіміра Путіна "справедливим партнером" Угорщини, пояснюючи, що такі зв'язки вигідні для угорських громадян. Він зазначив, що Угорщина має друзів серед різних країн, включаючи Китай, Туреччину, Ізраїль та нову адміністрацію США.