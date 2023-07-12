14-річний син залишився без батька: на фронті загинув снайпер Віктор Сердюк

На фронті загинув військовий з Львівщини Віктор Сердюк. Його не стало 6 липня під час бою на Донеччині.

Захисник загинув під час штурму ворожих позицій. Йому назавжди залишилось 44 роки.

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Що відомо про загиблого воїна

Віктор Сердюк проживав у селі Семигинів. Після школи навчався у Стрийському ПТУ №8. А згодом – працював на Стрийському вагоноремонтному заводі і пізніше – у компанії "Леоні".

Чоловік пішов захищати Україну у березні 2023 року. Він був стрільцем-снайпером батальйону.

На жаль, під час штурму позицій противника Віктор загинув від осколкових поранень на Донеччині. Без батька залишився 14-річний син.



Віктор Сердюк загинув на Донеччині / фото Стрийська міська рада

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