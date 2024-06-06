Прикраса III століття, твори Труша й тисячі інших цінностей: що вилучили в зрадника Медведчука

Нещодавно правоохоронці в межах кримінальних проваджень вилучили у зрадника Віктора Медведчука й повернули у власність держави унікальну прикрасу III століття, колекцію старожитностей і 264 картини. Вартість артефактів і художніх творів – мільйони доларів.

Що саме вилучили у Медведчука, детально розповів начальник Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Україні Андрій Рубель.

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Що саме вилучили в Медведчука

Голова ДСР зазначив, що є окремий фокус на збереження культурної спадщини. Адже після 2014 року багато чого було захоплене, знищене, викрадене. За цей час було три масштабних кейси, про які зараз можна говорити.

Унікальна прикраса III століття, колекція старожитностей, картини з колекції Медведчука — усі ці твори мистецтва вилучили співробітники ДСР спільно з колегами,

– розповів Андрій Рубель.

Додав, що колекцію старожитностей на мільйони доларів (понад 6000 предметів) вилучили в учасника угруповання, причетного до фінансування псевдореспубліки.

Серед них — рідкісний меч Гунів, який спеціалісти датують в межах 360/380 – 410/420 років,

– наголосив начальник ДСР.

Також вилучили 264 картини з помешкань Медведчука. Цікаво, що 112 з них мають культурну цінність. Зокрема, це твори Труша, Ерделлі та Глущенко.

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Картини, вилучені в Медведчука / Фото Нацполіції

"Вартість вилучених артефактів та художніх творів — мільйони доларів. Проте, головне — не їхня вартість, а те, що надбання нації повертають державі з приватних колекцій бандитів", – підкреслив Рубель.

112 вилучених картин поповнять музейні фонди