"Окупанти – наші хлопці": у Литві опозиційного письменника Шендеровича облили кетчупом

Українці у Литві пікетували виступ російського опозиційного письменника Віктора Шендеровича. Цікаво, що кетчупом письменника облив росіянин з прапором України, одягнений у футболку з символами полку "Азов".

Проукраїнські активісти зібрались під будівлею, де проходив концерт опозиціонера. Учасники акції висловили незадоволення через те, що Шендерович назвав російських загарбників "нашими хлопцями".

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Деталі інциденту

Учасники протесту тримали плакати з написами "Росія – країна терорист" та вигукували слово "Ганьба!". Після чого обурені активісти через таку позицію письменника закликали його одразу віддати всі виручені гроші з концерту ватажку вагнерівців Євгену Пригожину.

Пікет на концерті Шендеровича: дивіться відео

Такі заклики пов'язані з тим, що Шендерович у листопаді 2022 року виплатив очільнику бойовиків призначену судом суму 1,5 мільйона рублів як компенсацію моральної шкоди. Публіцист називав його "кримінальником" і "вбивцею".

Під час антракту Шендерович вийшов до активістів. Однак розмова з ними не вийшла конструктивною – один із них облив письменника кетчупом. Як виявилось згодом, напав на Шендеровича російський політемігрант, представник руху "Мирний опір" Володимир Шипіцин.

Публіциста облили кетчупом / Фото "SOTA"

Він емігрував до Литви у травні 2022 року, будучи свідком у справі руху, в рамках якого зараз за "фейки про армію" судять активістку Ольгу Смирнову. Додамо, що на "Форумі вільної Росії" Шипіцин пропонував росіянам купувати для ЗСУ снаряди та підписувати їх іменами покупців для помсти путінському режиму.

Як коментує подію сам Шендерович

Після інциденту публіцист повернувся на сцену та прокоментував пікети проукраїнських активістів.

Мені здавалося, що я не маю ховатися від цих людей. Потрібно намагатися розмовляти. Розмова не виходить, тобто вона виходить такою. Я чудово розумію температуру питання, але, на жаль, мізки відмовляють людям, відмовляє логіка, просто уявлення про пристойність,

– видав Шендерович.

Крім того, він назвав нападника "ідіотом", подякував активістам "за змістовний діалог" та назвав їх "обмеженими людьми".

Шендеровича облили кетчупом: дивіться відео

Письменник додав, що не здивований злочинам російської армії в Бучі та Маріуполі.

"Ми живемо серед убивць, і це народ, котрий не відрефлексував це, якому не дали це розповісти. Саме тому нас повиганяли з телевізора, щоб ми не могли конкурувати з пропагандою", – сказав російський опозиціонер.