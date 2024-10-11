Вікторія Рощина померла у російському полоні: Офіс генпрокурора почав розслідування

Українська журналістка Вікторія Рощина померла у російському полоні. Її смерть вже почали розслідувати як воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора. У відомстві додали, що до розслідування також буде залучено Головне слідче управління СБУ.

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Офіс генпрокурора почав розслідування смерті Рощиної

Увечері 10 жовтня у мережі з'явилася інформація про смерть української журналістки Вікторії Рощиної. Вона перебувала у російському полоні з 2023 року і, як повідомляли у ЗМІ, її планували обміняти. Наразі причини смерті журналістки невідомі.

Нині Офіс генпрокурора почав розслідування смерті української журналістки. Провадження, відкрите за фактом зникнення Вікторії Рощиної, докваліфікували до воєнного злочину, поєднаного з умисним вбивством.

Кримінальне провадження, розпочате за фактом її зникнення за частиною 1 статті 438 КК України докваліфіковано частиною 2 статті 438 – порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством. Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюватиме Головне слідче управління Служби безпеки України,

– повідомили в Офісі генпрокурора.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Вікторії Рощиної. Світла та вічна пам'ять.

Варто зауважити, що Вікторія Рощина зникла у серпні 2023 року. Українська журналістка поїхала на тимчасово окуповані території й 3 серпня перестала виходити на зв'язок. Лише у травні 2024 року Росія офіційно підтвердила, що Рощина перебуває у полоні.

До слова, Вікторія Рощина не вперше опинилася у ворожому полоні. У березні 2022 року смілива журналістка висвітлювала події з найгарячіших точок на фронті. 12 березня Вікторія Рощина зникла. У ЗМІ повідомили, що журналістка планувала поїхати до Маріуполя, де точилися запеклі бої, але перестала виходити на зв'язок.

За 10 днів Вікторію Рощину росіяни відпустили з полону, але змусили записати відео, у якому журналістка стверджувала, що "російські спецслужби врятували їй життя".