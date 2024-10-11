У США відреагували на загибель журналістки Рощиної в російському полоні
Джерело:Бріджит Брінк
У четвер, 10 жовтня, стало відомо про загибель української журналістки Вікторії Рощиної у російському полоні. На трагічну новину відреагували в США.
Зокрема, Посол США в Україні Бріджит Брінк прокоментувала загибель української медійниці. Так, дипломат опублікувала відповідний пост на сторінці в соціальній мережі Х.
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У Посольстві США відреагували на загибель журналістки
Посол США в Україні Бріджит Брінк написала, що "глибоко стривожена" звісткою про загибель Вікторії Рощиної.
Її трагічна смерть привертає увагу до того, що у Росії тривають викрадення та ув’язнення медійників, кричущий наступ на незалежні ЗМІ та правду. Росія буде відповідати за це,
– написала посол.
Нагадаємо, що в четвер, 10 жовтня, 2024 року у мережі з'явилася інформація, що українська журналістка Вікторія Рощина загинула у російському полоні. Увечері цього дня цю інформацію офіційно підтвердили.
Зауважимо, що представник ГУР Андрій Юсов розповів, що Вікторія Рощина була у списках на обмін і вже найближчим часом мала повернутися на Батьківщину.