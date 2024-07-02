Вікторії Спартц висунули звинувачення у порушенні правил носіння зброї, – ЗМІ

Республіканка Вікторія Спартц принесла пістолет до Вашингтонського міжнародного аеропорту імені Даллеса. Їй висунули звинувачення у порушенні правил носіння зброї.

Законодавиця Палати представників Конгресу США Вікторія Спартц, відома своїми скандальними заявами щодо України, отримала звинувачення у порушенні правил носіння зброї.

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Подробиці інциденту

28 червня Управління транспортної безпеки (TSA), яке не називало імена пасажирів, заявило, що під час перевірки співробітники аеропорту імені Даллеса виявили вогнепальну зброю 38 калібру. Пістолет лежав в ручній поклажі і був незарядженим.

ЗМІ швидко з'ясували, що мовиться про Вікторію Спартц. Натомість в офісі конгресвумен заявили, що вона "випадково" привезла порожній пістолет у своїй валізі.

Повідомляється також, що жінка отримала виклик до суду, після чого продовжила свою поїздку до Європи на засідання Парламентської асамблеї ОБСЄ.