США зацікавлені, щоб Україна збереглася, – політолог про те, чи вплине заява Спартц на підтримку
Американська конгресвумен Вікторія Спартц заявила, що голова Офісу Президента України Андрій Єрмак має піти у відставку.
І республіканцям, і демократам може тотально не подобатися, наприклад, Володимир Зеленський. Не будемо брати Андрія Єрмака. Про це 24 каналу заявив політолог Андрій Вігірінський.
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На його думку, президент України багатьом не подобається. Це почалося з телефонної розмови з Трампом, що вже є свідченням того, що у республіканців стосунки й особисте ставлення до Зеленського – не найкращі.
"Ще до початку війни були складнощі з Байденом – й в телефонній комунікації, й з перемовинами. Він якось не дуже швидко поспішав телефонувати після своєї інавгурації. Тобто і з демократами не особливо хороші стосунки. Але проблема в зовсім іншому, а не в особистісному", – зазначив політолог.
Країна з таким рівнем демократії, як США, проявляє свою підтримку щодо інших держав, виходячи зі стратегічних інтересів. Не з особистих вподобань,
– акцентував Андрій Вігірінський.
На його думку, після виборів ставлення США до України, а також їхня підтримка у війні з росією не зміняться. Адже для США важливе репутаційне питання, тобто перемога. А також не створити можливостей для того, щоб авторитаризм путіна переміг на теренах Західної Європи.
"Чи будуть це республіканці, чи будуть це демократи – вони не можуть припустити факту поразки України. Вони про це чітко говорять", – зазначив Андрій Вігірінський.
За його словами, це не питання підтримки Зеленського чи Єрмака. Вони мислять категоріями інтересів. Сьогодні головне, щоб Україна збереглась.
Дивіться відео: Андрій Вігірінський про заяви Спартц
- Членкиня Палати представників США попросила очільника Білого дому Джо Байдена перевірити можливі зв'язки глави Офісу Президента України Андрія Єрмака з росією. Спартц опублікувала претензії до українського політика, які стосуються справи вагнерівців, "невдалих" перемовин з росією та "здачі Херсона".
- Цьому дуже обурилися у Міністерстві закордонних справ України. Речник відомства Олег Ніколенко заявив, що конгресвумен намагається повернутися в американську політику російські наративи.
- Водночас сам Єрмак ще ніяк не коментував заяв Спартц.