Вікторія Бекхем показала сімейний відпочинок на Балі: фото
Подружжя Бекхемів зібралися на розкішний відпочинок з чотирма дітьми. Шанувальників зворушили сімейні фото знаменитостей у соціальних мережах.
Вікторія опублікувала нові знімки на своїй сторінці в Instagram.
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На фото зображено четверо дітей – сини Бруклін, Ромео і Круз, а також дочка Харпер, разом з чоловіком Девідом Бекхемом.
"Люблю своїх малюків", – прокоментувала знімок Вікторія.
Родина Бекхемів на Балі / Instagram
Крім того, Вікторія Бекхем показала ніжне фото, де вона обіймає донечку Харпер.
Вікторія Бекхем з дочкою Харпер / Instagram
"Моя власна Baby Spice", – назвала знімок з дочкою екс-учасниця гурту Spice Girls Вікторія.
Харпер / Instagram
Також дружина Девіда Бекхема опублікувала кумедне відео з сином і дочкою – Брукліном та Харпер.
"Харпер дуже любить свого старшого брата", – додала вона.