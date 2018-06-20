Вікторія Бекхем вбрала літню сукню без спідньої білизни: фотофакт

Дружина Девіда Бекхема – Вікторія – здивувала прихильників новим "луком". Дизайнер прийшла на офіційний захід у літній сукні без спідньої білизни.

Вікторія Бекхем, яка успішно реалізувала себе в якості дизайнера, щоразу вражає прихильників яскравими та стильними "луками". Зірка вміло підбирає вбрання та аксесуари, підтверджуючи універсальність своїх колекцій. Варто зазначити, що сукні Вікторія Бекхем ефектно виглядають, як в буденних образах, так і на світських заходах.

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Нещодавно 44-річна зірка засвітила нове вбрання рожевого кольору, яке гармонійно поєдналось із блакитними туфлями на підборах. Свій романтичний літній образ Вікторія Бекхем доповнила окулярами та ідеальною укладкою волосся. Однак, судячи із фото, дизайнер відмовилась від спідньої білизни, тому у платті виднілись обриси грудей дружини екс-футболіста.

Допис, поширений Glam it up _ (@glamblogger_) 19 Чер 2018 р. о 3:12 PDT

Ймовірно, це зовсім не бентежило Вікторію Бекхем. В такому образі зірка не тільки ходила вулицями Нью-Йорка, але й взяла участь у саміті Forbes.

Допис, поширений fan Beckham (@beckham_family__) 20 Чер 2018 р. о 12:46 PDT

Допис, поширений InStyle Australia (@instylemag) 19 Чер 2018 р. о 11:30 PDT

Допис, поширений HollywoodLife (@hollywoodlife) 19 Чер 2018 р. о 5:49 PDT

Допис, поширений Steph. (@steph.aniek) 19 Чер 2018 р. о 3:21 PDT