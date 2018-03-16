Вікторія Бекхем запускає власну лінію косметики
Британська співачка та дизайнер Вікторія Бекхем окрім власної лінійки одягу вирішила зайнятись створенням та випуском колекції косметики.
Про це зірка повідомила під час прямого ефіру у мережі.
Зараз я перебуваю в процесі пошуку мого особистого кольору, а також з фахівцями ми розробляємо колекцію кремів і парфумів. Я – жінка і хочу користуватися засобами, які дійсно працюють і потрібні,
– поділилася Вікторія.
Вікторія Бекхем випустить власну лінійку косметики
Читайте також: Вікторія Бекхем зізналась, що її більше надихає: творчість в складі Spice Girls чи мода
Що цікаво, косметична колекція, яку вона випустила ще у 2006 році для Estee Lauder, отримала багато схвальних відгуків та захоплення від шанувальників, – колекція була моментально розпродана. Інша колекція з’явилась на прилавках магазинів у серпні 2017 і була присвячена улюбленим містах Бекхем.
Колекція косметики Victoria Beckham X Estée Lauder
Нагадаємо, що така б'юті-ініціатива часто виникає в світових зірок. Лише вчора всесвітньо відома тенісистка Серена Вільямс повідомила про намір створити власний косметичний бренд.