Вікторія Бекхем засвітила соски: фото

Британська співачка та дизайнерка, дружина відомого футболіста Вікторія Бекхем потрапила в об'єктив папараці в одязі, через який було видно її соски.

З першого погляду може здатися, що співачку підвів її бюстгальтер, але скоріш за все, Вікторія одягнулася так свідомо.

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Під час своєї прогулянки на вулицях Парижа дизайнерка потрапила в об'єктиви папараці. Дизайнерка була в плісированій спідниці максі пісочного кольору, синіх шкіряних чоботах і темно-синій водолазці.

Водолазка просвічувалася, і було видно бюстгальтер співачки, який теж просвічувався. Те, що Вікторія засвітила свої соски на камеру, її, здається, зовсім не збентежило.

Нагадаємо, раніше Вікторія засвітила свою нижню білизну, коли вийшла на прогулянку у чорній водолазці.