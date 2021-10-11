"Вільне небо" та інновації: на саміті Україна – ЄС підпишуть 3 угоди

11 жовтня 2021 , 13:00
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Джерело:

"РБК-Україна"

Саміт Україна – Євросоюз відбудеться у Києві 14 жовтня. Під час заходу планують підписати відразу 3 угоди.

Один з чиновників ЄС заявив, що під час саміту підпишуть угоду "про вільне небо". В інших документах мовитиметься про приєднання України до програми досліджень та інновацій Horizon Europe, а також – програми "Креативна Європа".

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Посадовець наголосив, що угода "про вільне небо" активізує туристичну привабливість України. Зокрема, на український ринок можуть зайти нові перевізники.

Під час саміту також обговорять:

  • боротьбу з пандемією коронавірусу;
  • ситуацію у Криму та на Донбасі;
  • енергетичну безпеку України.

Долучення України до Horizon Europe

  • Horizon Europe – програма наукових досліджень та інновацій.
  • Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що участь України у Horizon Europe означатиме співробітництво в усіх наукових сферах: від медицини до космосу.
  • Окрім того, це надасть додаткові фінансові можливості для наукових установ та обмін досвідом для українських вчених.
Автор: Мар'яна Бекало