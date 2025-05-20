Вільне Поле – під контролем України: у 128-й бригаді спростували фейк окупантів

У 128 окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді спростували заяву окупантів про захоплення населеного пункту Вільне Поле Донецької області. Росіяни, які фільмували фейк-відео, вже знищені.

Вільне Поле наразі перебуває під контролем України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 128-му ОГШБр.

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Росіяни не захопили Вільне Поле на Донеччині

Нещодавно у мережі росіяни поширювали відео, що начебто доводило захоплення російськими військами населеного пункту Вільне Поле Донецької області. У 128-ій ОГШБр це спростували.

Група росіян проникла у населений пункт, на радощах окупанти навіть одразу зняли відео, де розмахують триколором. Проте їх радість тривала недовго. Вже за кілька хвилин після фільмування "успіхів" росіяни отримали "святковий подарунок" від Сил оборони України.

"Освободітєлєй" знищили бійці 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону 128 окремої гірсько-штурмової бригади разом з побратимами з 31-ї окремої механізованої бригади.

Українські оборонці підкреслили, що Вільне Поле й надалі контролює Україна.